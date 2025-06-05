Неопознанные объекты над Казахстаном: в Минобороны отреагировали на ситуацию

В Минобороны РК прокомментировали появление неопознанных объектов в небе, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что фактов нарушения воздушного пространства на территории Казахстана не зафиксировано.

"Ситуация находится под контролем соответствующих служб. Угроз для населения нет. Данное явление схоже со входящими в атмосферу остатками обломков космического аппарата или на метеоритный поток. Как правило, все они сгорают в плотных слоях атмосферы, не долетая до земной поверхности. Просим граждан сохранять спокойствие и не распространять недостоверную информацию. Компетентные органы изучают данное явление и предоставят разъяснения", – говорится в заявлении.

Ранее в небе над Астаной, Карагандой и Павлодаром горожане заметили пролетающие в огне объекты. Ситуацию объяснила астроном.