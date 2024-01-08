В Хоргосе открылась больница "Государственная граница"

В здании правительственного конференц-центра состоялась церемония открытия больницы "Государственная граница" в городе Хоргос.

На мероприятии присутствовали член Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета КНР, заместитель руководителя Комитета по делам здравоохранения СУАР Ирзат Зада, член партийного комитета Или-Казахского автономного округа, Начальник Рабочего отдела Единого фронта Маматджан Даут. Заместитель секретаря горкома КПК города Хоргос и исполняющий обязанности мэра Пи Люйбин вел церемонию открытия.





Ирзат Зада отметил в своем выступлении, что строительство Больницы "Государственная граница" является важной инициативой, активно отвечающей на призыв Генерального секретаря Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина о совместном строительстве "Пояса и пути". Это важное средство для демонстрации высококачественных медицинских ресурсов Китая, платформа для продвижения традиционной китайской медицины, конкретное мероприятие по строительству центра медицинских услуг в ядре Экономического пояса Шелкового пути и внутреннее требование повышения сервисной способности медицинских учреждений на границе.





Это также способствует лучшему благосостоянию населения на границе и народов соседних стран, способствует взаимопониманию и обмену между народами соседних стран. Он выразил надежду, что больница Хоргоса, взяв "Государственную границу" в качестве опоры, будет продолжать продвигать высококачественное развитие больницы, повышать общую способность оказания услуг, приносить пользу массам и создавать хороший облик Китая.

Фото: Урумчийская компания "Чжунсиньговэнь"

Маматджан Даут в своей речи сказал, что Хоргос находится в центре евразийского экономического блока и является золотым коридором, стратегической точкой опоры и открытым узлом для строительства "Пояса и пути". В последние годы Хоргос, опираясь на стратегическое положение и порученные государством задачи, полностью использовал принцип "два рынка, два ресурса", активно обслуживал и интегрировался в строительство ядра Экономического пояса Шелкового пути и проводил ряд обменов и взаимодействий в области медицины и здравоохранения со странами Центральной Азии. Создание Больницы "Государственная граница" будет способствовать более глубокому и широкому сотрудничеству и исследованию с Китаем и странами Центральной Азии, что принесет большой вклад в медицинскую сферу и здравоохранение.





Больница "Государственная граница" в Хоргосе занимает площадь 7,3 гектаров, общая площадь строений составляет 57 тысяч квадратных метров, это вторичная многопрофильная больница, утверждено 299 коек, открыто 100 коек, 34 отделения, включая клинические, медицинские технологии, административно-хозяйственные и др.





На данный момент в больнице работает 224 человека. У нее более 50 высокотехнологичных устройств, таких как CT от Siemens, эндоскопия от Olympus, и она может проводить более 60 видов операций, таких как холецистэктомия под контролем лапароскопии, разрыв камней в брюшной полости, операция по перфорации желудка, аппендэктомия под контролем лапароскопии и др. Больница активно использует качественные медицинские ресурсы помощи Китая и Хоргоса, подписав договор о дружбе с Женской и детской больницей Ляньюнгана, заключив долгосрочный план стратегического сотрудничества с Первой больницей университета Сучжоу, подписав соглашение о сотрудничестве в области медицинских технологий с по традиционной китайской медицине и присоединившись в феврале 2018 года к Национальному клиническому исследовательскому центру по психическим и психологическим заболеваниям.





В июне 2023 года стала совместно строить больницу с Университетской больницей Нанкин и Ляньюнганом для практической поддержки социальной практики студентов в сфере здравоохранения. В сентябре 2023 года подписала соглашение о строительстве филиала больницы в Хоргосе с больницей Или. Более 30 экспертов по поддержке Синьцзян и Хоргоса регулярно приезжают в больницу, занимая должности руководителей по развитию дисциплин. Больница активно участвует в решении международных медицинских проблем и вспышек общественно опасных заболеваний. С начала этого года она приняла более 20 мероприятий по борьбе с экстренными ситуациями, консультировала по здоровью более 3000 иностранных граждан.





17 июля текущего года больница Хоргоса официально получила статус Больницы "Государственная граница", приобрела квалификацию международного медицинского обслуживания и стала единственным медицинским учреждением, получившим одобрение на уровне округа. "Общегосударственная программа по созданию зоны свободной торговли в Синьцзяне" предполагает, что необходимо усовершенствовать международные медицинские службы, исследовать создание механизма международного медицинского страхования, трансграничного медицинского страхования и т. д., чтобы обеспечить иностранным пациентам удобные и эффективные медицинские услуги и активно строить международный медицинский центр для обслуживания.





Чжоу Мэйцюань, член партийного комитета Комитета по делам здравоохранения города Хоргос и секретарь партийного отделения городской больницы, выразила мнение: "Создание Больницы "Государственная граница" будет предоставлять более качественные и эффективные медицинские услуги для жителей Хоргоса и окрестных районов, имея глубокое значение для дальнейшего расширения медицинского рынка, формирования имиджа в качестве "ворот в страну", поддержания образа страны и содействия укреплению гармонии на границе.





Мы планируем провести исследования в области медицинского обслуживания для иностранцев, трансграничного медицинского обслуживания, совместной борьбы и координации в противостоянии инфекционным заболеваниям и т. д., с целью улучшения возможностей реагирования на медицинскую помощь в чрезвычайных ситуациях. Мы планируем активно участвовать в развитии дружественного соседства и сотрудничестве с соседними странами, играя важную роль в поддержке высококачественного развития международной медицинской, здравоохранительной и санитарной сферы Хоргоса".