Культурные события года в Алматы: 334 концерта, более 1,6 млн посетителей и звезды мирового уровня

В Алматы в 2023 году состоялось 334 масштабных концерта. Их посетило более 1,6 миллиона человек. На городских площадках, стадионах и аренах выступали не только известные артисты Казахстана, но и звезды мирового уровня.

Среди них 50 Cent, Akon, Lara Fabian, Ne-Yo, Таркан, Outlandish, Arash и многие другие исполнители. К слову, 86% проведенных мероприятий были коммерческими и организованы частными компаниями.

"Действительно, 2023 год был насыщенным на культурные события, и мы в городе приняли многих известных артистов. Если подводить итоги, то в Алматы состоялось 47 концертов с участием иностранных исполнителей и 287 концертов казахстанских артистов. Также мы проводили большие фестивали, в том числе и международные. Если рассматривать концептуально, то каждое наше мероприятие уже становится отдельным брендом и притягивает своих зрителей. Аким города перед нами ставит задачу, чтобы наша культурная столица продолжала радовать жителей и гостей интересными проектами, создавая условия развитию событийного туризма". Руководитель управления культуры Алматы Гани Майлибаев

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Стоит отметить, что в 2023 году состоялся международный музыкальный фестиваль "Азия Дауысы" после 19-летнего перерыва. В рамках фестиваля в течение трех дней выступали как отечественные исполнители, так и зарубежные артисты с мировой славой. Хедлайнером фестиваля стала известная американская группа The Black Eyed Peas.

Помимо этого, в прошлом году прошел фестиваль современной этнической музыки The Spirit of Tengri, а также "Наурыз фест", "Алматы, люблю тебя", "Туған күніңмен, Алматы", "Сағындым Алматымды" и "Зимний Новогодний фестиваль". Все фестивали занимают особое место в сердцах жителей и гостей мегаполиса.

"Проведение масштабных событий в мегаполисе несет положительный экономический эффект. Это создание новых временных рабочих мест, привлечение большого количества туристов, развитие событийного туризма, гостиничного бизнеса, ресторанов и местных предприятий. Самое главное – это возможность начинающим артистам выступать на одной сцене с известными звездами, что помогает им расширить аудиторию и развивать свою карьеру. Мы благодарны всем артистам и организаторам ивентов за совместную работу в 2023 году и уже готовим для зрителей насыщенную программу на 2024 год". Гани Майлибаев

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также, за прошлый год управлением культуры были организованы мероприятия в формате Open air – фестивали, выставки и концерты. Охват которых был сосредоточен не только на центральных площадках, но и в местах шаговой доступности каждого района.

Таким образом, дополнительно создается возможность бесплатного посещения концертов для жителей города.