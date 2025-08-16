#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Сколько заработал Алматы на концерте Дженнифер Лопес

Алматы, концерт , фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2025 16:25 Фото: акимат Алматы
В акимате Алматы поделились финансовыми итогами от концерта звезды мирового уровня Дженнифер Лопес, сообщает Zakon.kz.

Напомним, певица выступила на Центральном стадионе мегаполиса 10 августа 2025 года. Как это было, можно прочитать здесь.

По информации акимата Алматы, концерт звезды собрал 27 тысяч зрителей и 10 млрд тенге.

"Среди зрителей было 7 тысяч человек, которые приехали из других государств, а именно – из 35 стран мира", – отметили в акимате.

Экономический эффект впечатляет:

  • более 10 млрд тенге оборота;
  • около 600 млн тенге налогов;
  • только иностранные туристы оставили в Алматы в период проведения концерта свыше 5 млрд тенге.

Фото: акимат Алматы

Также в акимате отметили, что команда Дженнифер Лопес высоко оценила организацию концерта в мегаполисе, а организаторы выступления добавили, что подготовка именно алматинской площадки была лучшей среди всех.

Ранее стало известно о скандальном случае в связи с концертом Дженнифер Лопес в Алматы. В полиции отчитались о задержании мужчины, которого подозревают в продаже поддельных билетов на шоу звезды.

Андрей Дюсупов
