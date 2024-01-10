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Генералы МВД будут наставниками молодых сотрудников полиции

генералы-наставники МВД Фото: скриншот видео Almaty Polisiasy
Соответствующее решение было принято сегодня в ходе первого заседания Совета наставников Департамента полиции Алматы, сообщает Zakon.kz.
"Согласно указанию Министра внутренних дел Республики Казахстан, генерал-лейтенанта полиции Ержана Саденова, 2024 год объявлен годом улучшения качества кадров. В этой связи руководством МВД была поставлена задача привлечения ветеранов в воспитательную работу с личным составом. "Воспитание поколений - залог будущего нации". Поэтому хочется отметить, что на сегодняшний день очень важны роль, советы и мнения ветеранов на пути развития казахстанской полиции. Каждое Ваше напутствие - это большой пример для молодежи", – обозначил в своем выступлении начальник Департамента полиции города Алматы генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров.

Согласно открытому голосованию, председателем Совета наставников ДП Алматы стал генерал-майор юстиции Молдияр Оразалиев. Его заместителем - генерал-майор полиции Джан Кенжетаев.

Еще 11 ветеранов, заслуженных работников МВД РК решением Совета закреплены кураторами всех служб и подразделений алматинской полиции.

"Уважаемые ветераны! Каждый из вас стоял у истоков Независимости Государства и становления казахстанской полиции. Ваши знания, мудрость и богатейший жизненный опыт сегодня, как никогда, важны для патриотического воспитания полицейских нового формата. Советы ветеранов бесценны для действующих сотрудников и будущих руководителей. Мы планируем ввести в традицию такие встречи, и уверен в том, что это даст положительный результат. Главная задача сегодняшней встречи – это обмен опытом, обсуждение вопросов, касающихся воспитания сотрудников полиции и самое главное - создание Совета наставников Департамента", – резюмировал Арыстангани Заппаров.

Департамент полиции города Алматы является самым крупным подразделением Министерства внутренних дел Республики Казахстан, который насчитывает штат около шести с половиной тысяч сотрудников.

За всю историю становления алматинская полиция воспитала целую плеяду достойных руководителей.

ДП Алматы гордится четырьмя министрами, 16 заместителями министра внутренних дел и 30 руководителями, удостоенных высокого звания – генерал.


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