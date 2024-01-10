Генералы МВД будут наставниками молодых сотрудников полиции

Согласно открытому голосованию, председателем Совета наставников ДП Алматы стал генерал-майор юстиции Молдияр Оразалиев. Его заместителем - генерал-майор полиции Джан Кенжетаев.

Еще 11 ветеранов, заслуженных работников МВД РК решением Совета закреплены кураторами всех служб и подразделений алматинской полиции.

"Уважаемые ветераны! Каждый из вас стоял у истоков Независимости Государства и становления казахстанской полиции. Ваши знания, мудрость и богатейший жизненный опыт сегодня, как никогда, важны для патриотического воспитания полицейских нового формата. Советы ветеранов бесценны для действующих сотрудников и будущих руководителей. Мы планируем ввести в традицию такие встречи, и уверен в том, что это даст положительный результат. Главная задача сегодняшней встречи – это обмен опытом, обсуждение вопросов, касающихся воспитания сотрудников полиции и самое главное - создание Совета наставников Департамента", – резюмировал Арыстангани Заппаров.