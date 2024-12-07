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Происшествия

Полиция проведет проверку по ситуации возле Центральной мечети в Алматы

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 14:56 Фото: polisia.kz
В полиции Алматы проведут проверку по ситуации возле Центральной мечети. Будут приняты соответствующие меры, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамент полиции города напомнили казахстанцам о принципе "Закон и порядок" и призвали граждан к неукоснительному соблюдению законодательства РК.

"Перекрытие дороги по любым причинам является нарушением ПДД и влечет за собой ответственность, согласно требованиям статьи 614 КоАП РК. Такие факты не допустимы, они будут пресекаться.", – сообщили в Департаменте.

Также в ведомстве отметили, что с целью предупреждения подобных правонарушений, полиция усилила профилактическую и разъяснительную работу в Алматы.

Ранее в Алматы по подозрению в вымогательстве задержали мужчину, который позиционирует себя блогером. В пресс-службе Департамента полиции мегаполиса пояснили, что 37-летний казахстанец требовал у потерпевшего 700 тысяч тенге, угрожая выложить видео в социальную сеть.

Андрей Дюсупов
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