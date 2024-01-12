Легче и удобнее: жителям Акколя показали, как пользоваться "социальным кошельком"

На днях в городе Акколь Акмолинской области прошла официальная демонстрация использования "социального кошелька" в реальной среде.

Участники мероприятия, среди которых вице-министры МТИ, МТСЗН, МЦРИАП, МП, замакима Акмолинской области, председатель Правления АО "Казпочта", директор по страт. управлению АО "Казахтелеком", гендиректор ТОО "Центр развития цифровой экономики", смогли оценить механизм, направленный на упрощение получения государственных мер поддержки населения в реальной "боевой среде".

Фото: пресс-служба BTS Digital

Получатели госвыплат провели закуп продуктов питания и хозяйственных товаров за счет средств соцпособий, зачисленных в "социальные кошельки", а также получить бесплатные лекарства в аптеке. Причем теперь – через приложение – выдавать препараты по рецепту, выписанному в государственной поликлинике, могут и в частных аптеках. Кроме того, удобство пользования "социальным кошельком" еще и в том, что отныне нет необходимости каждый раз посещать врачей для актуализации данных и получения рецепта – достаточно обновлять его в телефоне.

"Пользуюсь приложением уже три месяца, поняла, что это очень удобно, ведь теперь не нужно идти в Казпочту, снимать наличные. Все делаю с телефона – и за продукты плачу, и лекарства в аптеке получаю. Кстати, было бы здорово получать их по рецепту не только в городской поликлинике, а в любой частной аптеке, как попробовали сейчас. Не нужно было бы далеко ходить", – делится впечатлениями Галина Высочанская.

Фото: пресс-служба BTS Digital

Напомним, пилот проекта был успешно запущен в Акколе в ноябре 2023 года. В рамках него ряд объектов торговли и оказания услуг (продуктовые магазины, аптеки и т.д.) также были подключены к АИС "Социальный кошелек".

Сервис "Социальный кошелек", интегрированный в мобильное приложение электронного правительства eGov, позволяет получать все соцвыплаты, включая монетарные и немонетарные меры господдержки, и расплачиваться электронными деньгами, эмитированными АО "Казпочта", переводить средства на карты, а также получать бесплатные лекарства и горячие обеды в школах.

По заявлению разработчика приложения, которым является казахстанская IT-компания BTS Digital, важный аспект "социального кошелька" в том, что он позволит значительно повысить эффективность государственной помощи за счет адресного подхода и прозрачности. А также снизит уровень "приписок" и позволит каждому получателю оценить качество оказанных мер господдержки через обратную связь. При этом пользоваться сервисом максимально просто и удобно: достаточно с помощью приложения eGov-mobile отсканировать QR-код, предъявленный на кассе. Никаких комиссий и дополнительных платежей за операции не предусмотрено.

Кроме того, в рамках демонстрации пользования сервисом участники мероприятия смогли увидеть, как происходит выдача горячего питания в школе. Пилотный проект по этой мере господдержки был запущен в 2023 году в Астане. И одним из несомненных преимуществ "социального кошелька" является механизм, позволяющий проактивно выявлять потребность в оказании такой соцпомощи учащемуся. То есть родителям не придется обращаться в школу – в случае, если ребенку из этой семьи положено горячее питание, они получат соответствующее СМС от государства. Родителям достаточно лишь подтвердить это ответным сообщением. Никаких дополнительных документов не требуется. Это также снижает нагрузку на работников школы.

"Мы рады, что именно наша школа участвует в этом пилотном проекте. Он реально облегчает работу, избавляя от бумажной волокиты и экономя время – автоматический учет значительно разгружает социального педагога, к тому же родители могут видеть, как питается их ребенок", – говорит директор школы №1 имени П. Исакова Акколя Асель Садыкова.

По словам руководителя проекта "Социальный кошелек" Тимура Шалекенова, по итогам нескольких месяцев можно смело говорить об успешности проведенного пилота.

"Пользователи сервиса оценили его удобство и "проголосовали деньгами": если вначале практически 100% всех средств, начисляемых в качестве соцпособий, снимались получателями в Казпочте и банкоматах, то сегодня больше 25% всех денег проходят через "социальный кошелек". Ни один человек не покинул пилот за это время. Даже люди более старшего поколения, которые обычно не очень справляются с новыми технологиями, стали проводить операции в приложении, потому что видят, что это проще и выгоднее", – отмечает он.

Вместе с тем, по мнению Тимура Шалекенова, этому способствовало и то, что в "социальном кошельке" агрегированы все виды господдержки – монетарные и немонетарные.

В перспективе планируется расширить виды мер господдержки через приложение, к которым добавятся приобретение продуктов по льготной цене, услуги инватакси, покупка средств реабилитации для людей с инвалидностью, подключение спецтарифов от операторов связи и многое другое. Также в планах нарастить сеть мерчантов, в которую будут включены салоны красоты, автозаправочные станции, новые магазины и аптеки.

На совещании по итогам мероприятия участниками была дана высокая оценка проекту и принято решение продолжить его реализацию и масштабировать использование "социального кошелька" в регионах.

Сегодня сервис начали внедрять в городах Шымкент и Астана, а также в Мангистауской и Акмолинской областях.