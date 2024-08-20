Мажилисмен Никита Шаталов: "Я никому не пожелаю дышать углем"
Фото: пресс-служба акимата Астаны
Депутат Мажилиса Никита Шаталов, принявший участие в публичных обсуждениях по вопросу строительства АЭС в Казахстане, которые состоялись сегодня в Астане, поделился своим опытом посещения угольных электростанций, в частности в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.
По его словам, от Топарской ГРЭС город засыпает золой. Угольная зола копилась там в течение 60 лет, образуя "безжизненные поля золы". При этом мажилисмен привел интересный пример: атомная энергетика в США за такой же период сгенерировала атомных отходов размером с супермаркет.
"Мне кажется, здесь есть очевидный выбор, когда нам говорят про радиоактивные отходы. Эта зола точно так же "фонит", она "фонит" и на город Топар, когда ее ветром сдувает. Она попадает в квартиры, она попадает в легкие. Это будет провоцировать онкологические заболевания, с которыми наша страна сталкивалась до этого", – сказал спикер.
Никита Шаталов также напомнил, что в соответствии с курсом нашей страны на декарбонизацию экономики в дальнейшем будут введены прямые денежные санкции за каждый произведенный продукт с использованием угольной и другой загрязняющей генерации.
"Как человек из Караганды, из угольного региона, я никому не пожелаю этим углем дышать. Тот супермаркет, который произвела американская атомная промышленность за 60 лет, частный жилой дом производит на своем печном отоплении за 5-7 лет", – подчеркнул Никита Шаталов.
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