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Грузоперевозчики Казахстана в 2024 году получат 200 тысяч китайских бланков разрешений

Грузоперевозчики Казахстана в 2024 году получат 200 тысяч китайских бланков разрешений Фото: КАТТК РК
На 2024 год Минтранспорта Казахстана планирует получить для отечественных грузоперевозчиков порядка 200 тысяч китайских бланков разрешений, сообщает Zakon.kz.

Об этом на втором совещании с представителями транспортно-логистического бизнеса сообщил председатель Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Алтай Али.

Он напомнил, что в рамках пилотного проекта, запущенного в прошлом году казахстанские перевозчики смогли получить 113 тысяч документов, разрешающих перевозку грузов в направлении КНР.

Вопросы и предложения предпринимателей, озвученные на первой встрече, были внесены в протокол и проанализированы КАТТК. Часть из них нашла положительное решение. Так, например, после обращения владельца транспортной компании комитетом принято решение не требовать от добросовестных перевозчиков возврата использованных бланков разрешений, которые были получены ими на китайской границе в рамках пилотного проекта, действующего до 15 марта т.г. Более того, стало известно о его продлении после указанного срока.

"Вопросы и предложения, которые были озвучены на первой встрече, полностью проанализированы и учтены. На повестке дня вопрос распределения бланков разрешений, которые ограничивают свободную конкуренцию и развитие малого и среднего бизнеса в Казахстане, а также позволяют создавать искусственный дефицит бланков и перепродавать их на теневом рынке. Для конструктивного диалога мы пригласили принять участие сотрудников Комитета государственных доходов и Министерства иностранных дел".Председатель КАТТК, Алтай Али
Грузоперевозчики Казахстана в 2024 году получат 200 тысяч китайских бланков разрешений

Фото: КАТТК РК

Далее в ходе встречи ее участники обсудили проект приказа министра транспорта, который предлагает концепцию справедливой системы распределения ИБР.

В частности, комитет инициировал снятие ограничения по историям перевозок и активности автотранспортных средств, выдачу бланков любому отечественному перевозчику при наличии конкретного заказа, устранение всех предпосылок для перепродажи бланков на теневом рынке, исключение инспекции транспортного контроля из процессов принятия решений о выдаче бланков, а также введение дистанционного (бесконтактного) контроля за использованием бланков. Предлагаемые изменения направлены на устранение условий для создания искусственного дефицита бланков и их незаконной перепродажи на теневом рынке.

Грузоперевозчики Казахстана в 2024 году получат 200 тысяч китайских бланков разрешений

Фото: КАТТК РК

Встреча в формате свободного конструктивного диалога организована с целью максимального охвата мнений участников рынка о деятельности уполномоченного органа и предлагаемой им новой системе распределения иностранных бланков разрешения, которые позволяют осуществлять перевозки в международном направлении.

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