Казахстан и Китай договорились об обмене бланками для пересечения границы

Казахстанские власти и КНР договорились о еженедельном обмене бланками разрешений на пересечение границы в количестве 6 тысяч штук, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Министерстве транспорта РК, с китайской стороной достигнута договоренность о двустороннем обмене бланками разрешений в количестве 6000 единиц на еженедельной основе. "На протяжении последних восьми недель каждый понедельник китайская сторона передает указанное количество бланков разрешений. Очередная партия бланков ожидается к получению 13 октября 2025 года", – говорится в сообщении. Ранее из-за отсутствия у казахстанских перевозчиков иностранных бланков разрешений на пункте пропуска "Нур жолы" образовалось скопление машин.

