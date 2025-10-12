#АЭС в Казахстане
События

Казахстан и Китай договорились об обмене бланками для пересечения границы

граница Казахстана и Китая, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2025 15:17 Фото: КГД РК
Казахстанские власти и КНР договорились о еженедельном обмене бланками разрешений на пересечение границы в количестве 6 тысяч штук, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Министерстве транспорта РК, с китайской стороной достигнута договоренность о двустороннем обмене бланками разрешений в количестве 6000 единиц на еженедельной основе.

"На протяжении последних восьми недель каждый понедельник китайская сторона передает указанное количество бланков разрешений. Очередная партия бланков ожидается к получению 13 октября 2025 года", – говорится в сообщении.

Ранее из-за отсутствия у казахстанских перевозчиков иностранных бланков разрешений на пункте пропуска "Нур жолы" образовалось скопление машин.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Ошибка в тексте: