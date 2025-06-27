Пищевая промышленность Казахстана выходит в лидеры по темпам производства

С начала 2025 года индекс промышленного производства (ИПП) в РК составил 106,4%, демонстрируя общий рост индустриального сектора. Впервые в этом контексте особо выделяется пищевая промышленность, которая становится одним из ключевых драйверов развития страны, сообщает Zakon.kz.

Общая динамика и роль пищевой промышленности

Показатель ИПП в 106,4% отражает положительную динамику в целом. В частности, согласно данным Бюро национальной статистики АПСиР РК, горнодобывающая промышленность показала рост на 7,8%, обрабатывающая – на 6%, а сектор электроэнергии, газа и кондиционирования – на 0,1%.

Именно в рамках обрабатывающей промышленности пищевая отрасль демонстрирует свои лидирующие позиции.

Региональная карта роста также широка: наибольший подъем зафиксирован в Атырауской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях, а также в городах Алматы и Шымкент. В целом увеличение объемов производства зафиксировано в 17 регионах Казахстана. Лишь в Костанайской, Восточно-Казахстанской областях и области Улытау наблюдалось снижение, что только подчеркивает преимущественно позитивную общенациональную динамику.

Вклад пищевой промышленности в общий объем производства

С января 2025 года общий объем произведенной промышленной продукции достиг 23 806 млрд тенге. Из них значительная часть приходится на обрабатывающую промышленность – 11 191 млрд тенге (47% от общего объема). ИПП в обрабатывающей промышленности составил 106% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Внутри этого сектора производство продуктов питания продемонстрировало впечатляющий рост на 10,5%, подтверждая свое лидерство по темпам развития.

Среди других отраслей обрабатывающей промышленности также отмечен рост:

Кокса и продуктов нефтепереработки – на 11,3%.

Химической промышленности – на 9,9%.

Резиновых и пластмассовых изделий – на 4,8%.

Прочей неметаллической минеральной продукции – на 10,3%.

Черной металлургии (кроме литья металлов) – на 3,4%.

Готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) – на 17,5%.

Машиностроения – на 10,5%.

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Отдельно стоит констатировать стагнацию в коммунальном секторе из-за критической изношенности инфраструктуры. В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом ИПП составил 100,1% за счет увеличения объемов по снабжению паром, горячей водой и кондиционированным воздухом на 4,3%.

В водоснабжении, водоотведении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений ИПП в январе-мае 2025 года составил 93,8%.

Снизились объемы по забору, обработке и распределению воды на 11,4%, сбору, обработке и удалению отходов; утилизации (восстановлению) материалов – на 2,4%.

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