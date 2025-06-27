Пищевая промышленность Казахстана выходит в лидеры по темпам производства
Общая динамика и роль пищевой промышленности
Показатель ИПП в 106,4% отражает положительную динамику в целом. В частности, согласно данным Бюро национальной статистики АПСиР РК, горнодобывающая промышленность показала рост на 7,8%, обрабатывающая – на 6%, а сектор электроэнергии, газа и кондиционирования – на 0,1%.
Именно в рамках обрабатывающей промышленности пищевая отрасль демонстрирует свои лидирующие позиции.
Региональная карта роста также широка: наибольший подъем зафиксирован в Атырауской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях, а также в городах Алматы и Шымкент. В целом увеличение объемов производства зафиксировано в 17 регионах Казахстана. Лишь в Костанайской, Восточно-Казахстанской областях и области Улытау наблюдалось снижение, что только подчеркивает преимущественно позитивную общенациональную динамику.
Вклад пищевой промышленности в общий объем производства
С января 2025 года общий объем произведенной промышленной продукции достиг 23 806 млрд тенге. Из них значительная часть приходится на обрабатывающую промышленность – 11 191 млрд тенге (47% от общего объема). ИПП в обрабатывающей промышленности составил 106% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Внутри этого сектора производство продуктов питания продемонстрировало впечатляющий рост на 10,5%, подтверждая свое лидерство по темпам развития.
Среди других отраслей обрабатывающей промышленности также отмечен рост:
- Кокса и продуктов нефтепереработки – на 11,3%.
- Химической промышленности – на 9,9%.
- Резиновых и пластмассовых изделий – на 4,8%.
- Прочей неметаллической минеральной продукции – на 10,3%.
- Черной металлургии (кроме литья металлов) – на 3,4%.
- Готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) – на 17,5%.
- Машиностроения – на 10,5%.
Отдельно стоит констатировать стагнацию в коммунальном секторе из-за критической изношенности инфраструктуры. В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом ИПП составил 100,1% за счет увеличения объемов по снабжению паром, горячей водой и кондиционированным воздухом на 4,3%.
В водоснабжении, водоотведении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений ИПП в январе-мае 2025 года составил 93,8%.
Снизились объемы по забору, обработке и распределению воды на 11,4%, сбору, обработке и удалению отходов; утилизации (восстановлению) материалов – на 2,4%.
Ранее мы рассказали, что уже два года наибольший "вклад" в инфляцию вносят не продовольственные товары (как было всегда), а платные услуги. Их доля в общей инфляции в мае 2025 года достигла 40,4%.