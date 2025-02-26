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Общество

Названы причины увеличения потребления электроэнергии в Казахстане

Линии электропередач, электричество, электроэнергия, электроэнергетика , фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2025 21:08 Фото: Zakon.kz
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев 26 февраля 2025 года на брифинге ведомства рассказал, с чем связано увеличение потребления электроэнергии в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что ежегодно в Казахстане на 4% растет потребление электроэнергии за последние годы.

"Это связано с улучшением качества жизни – люди начинают потреблять больше, вводятся новые промышленные объекты, развивается социально-бытовой и коммунальный сектор, растет малый и средний бизнес. Согласно статистике Министерства энергетики, в регионах, где произошла смена часового пояса, рост потребления идет в среднем по стране. В тех регионах, где перевода не было, темпы роста выше. Например, в Западно-Казахстанской области потребление электроэнергии выросло на 10%", – рассказал Саткалиев. 

Министр подчеркнул, что по данным анализа, который нам предоставил системный оператор (KEGOC), это увеличение отражается в статистической отчетности.

"Основными драйверами роста являются ввод новых объектов генерации и увеличение потребления со стороны предприятий в связи с их развитием", – дополнил он. 

Ранее в Минэнерго ответили на жалобы казахстанцев на большие счета за свет и тепло. 

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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