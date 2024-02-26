Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Фермеры на юге Казахстана обеспечены поливной водой по заниженной цене

феремры юга получают поливную воду по низкой цене Фото: Pixabay.com
С 2024 года снижена стоимость услуг по подаче поливной воды для аграриев на юге страны, сообщает Zakon.kz.

Это стало возможным благодаря тому, что при подготовке к поливному сезону предприятие "Казводхоз" заключает прямые договоры с потребителями. Это позволяет исключить посредников. Соответственно, стоимость услуг для потребителей дешевеет, говорится в сообщении Министерства водных ресурсов и ирригации РК. 

Руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива "BIRLIK KORDAY 2021" Адилет Жылкыбеков ежегодно заключает договор с предприятием "Казводхоз". Аграрий считает, что заключенные по закону соглашения очень выгодны.

"Прежде всего, это документ, защищающий права агрария. Например, в прошлом году хозяйства, у которых был договор на случай чрезвычайной ситуации, без проблем получали компенсацию. Кроме того, вода в "Казводхоз" очень дешевая. Оплачиваем услуги безналично. Это обеспечивает прозрачность финансового оборота. Поэтому советую аграриям заранее заключать договоры с предприятием "Казводхоз", – отметил Адилет Жылкыбеков.

На сегодняшний день "Казводхоз" заключил договоры на подачу воды с 1740 крестьянскими хозяйствами на юге Казахстана. В остальных регионах работы по заключению договоров начнутся в марте.

В свою очередь, вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров сообщил, что ведомство с этого года начало заключать прямые договоры с сельхозтоваропроизводителями. Этим министерство намерено снизить стоимость услуг по подаче воды крестьянским хозяйствам. На поливной период 2024 года предприятие "Казводхоз" планирует заключить договоры с более чем 19 тысячами потребителей. По всем регионам с апреля начнется подача поливной воды. 

Читайте также

совещание в прокуратуре Мангистауской области
Меры по защите трудовых прав граждан обсудили в Мангистауской области
Нурлан Абдиров посетил Туркестанскую область
Нурлан Абдиров посетил Туркестанскую область
«Растишка» меняет название на международное «Danonino» в Казахстане
"Растишка" меняет название на международное "Danonino" в Казахстане
Айсулу Омарова
Министерство водных ресурсов и ирригации
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Из-за сильнейшей за семь лет вспышки на Солнце Землю накроет мощная магнитная буря
Из-за сильнейшей за семь лет вспышки на Солнце Землю накроет мощная магнитная буря
МИД Германии переименовал Киев
МИД Германии переименовал Киев
остановка в Астане
Дом в остановке: социальный эксперимент провели в Астане
Лучше отложить поездку: ДЧС Алматы обратился с важным заявлением к водителям
Лучше отложить поездку: ДЧС Алматы обратился с важным заявлением к водителям
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: