Фермеры на юге Казахстана обеспечены поливной водой по заниженной цене

С 2024 года снижена стоимость услуг по подаче поливной воды для аграриев на юге страны, сообщает Zakon.kz.

Это стало возможным благодаря тому, что при подготовке к поливному сезону предприятие "Казводхоз" заключает прямые договоры с потребителями. Это позволяет исключить посредников. Соответственно, стоимость услуг для потребителей дешевеет, говорится в сообщении Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

Руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива "BIRLIK KORDAY 2021" Адилет Жылкыбеков ежегодно заключает договор с предприятием "Казводхоз". Аграрий считает, что заключенные по закону соглашения очень выгодны.



"Прежде всего, это документ, защищающий права агрария. Например, в прошлом году хозяйства, у которых был договор на случай чрезвычайной ситуации, без проблем получали компенсацию. Кроме того, вода в "Казводхоз" очень дешевая. Оплачиваем услуги безналично. Это обеспечивает прозрачность финансового оборота. Поэтому советую аграриям заранее заключать договоры с предприятием "Казводхоз", – отметил Адилет Жылкыбеков.

На сегодняшний день "Казводхоз" заключил договоры на подачу воды с 1740 крестьянскими хозяйствами на юге Казахстана. В остальных регионах работы по заключению договоров начнутся в марте.

В свою очередь, вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров сообщил, что ведомство с этого года начало заключать прямые договоры с сельхозтоваропроизводителями. Этим министерство намерено снизить стоимость услуг по подаче воды крестьянским хозяйствам. На поливной период 2024 года предприятие "Казводхоз" планирует заключить договоры с более чем 19 тысячами потребителей. По всем регионам с апреля начнется подача поливной воды.