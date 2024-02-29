Полицейские руководители ДП Алматы прошли курсы "Мобильной академии"

В Алматы завершился очередной этап проекта Алматинской академии МВД РК - Мобильная академия. Специальные курсы организовали для руководителей подразделений Департамента полиции города, сообщает Zakon.kz.

В течение нескольких дней участники проекта на базе ДП проходили обучение по самым актуальным вопросам современной полицейской работы, а также изучали передовой опыт других стран, сообщили в пресс-службе полиции Алматы.



"Сегодня состоялось торжественное вручение сертификатов и награждение участников. Курсы для руководителей, проведенные в рамках "Мобильной академии", прошли на высоком уровне. Участники отметили значимую роль Алматинской академии МВД и профессионализм привлеченных преподавателей – заслуженных работников МВД, что способствовало повышению их управленческих навыков и знаний в области правоохранительной деятельности", – отметили в ДП Алматы.

Там также считают, что "Мобильная академия" вносит свою лепту в образовании современной полиции, которая стала открытой, эффективной и ближе к народу.



