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Законодательство РК

Полицейские руководители ДП Алматы прошли курсы "Мобильной академии"

полиция, Алматы, ДП, академия Фото: скриншот видео/Almaty Polisiasy
В Алматы завершился очередной этап проекта Алматинской академии МВД РК - Мобильная академия. Специальные курсы организовали для руководителей подразделений Департамента полиции города, сообщает Zakon.kz.

В течение нескольких дней участники проекта на базе ДП проходили обучение по самым актуальным вопросам современной полицейской работы, а также изучали передовой опыт других стран, сообщили в пресс-службе полиции Алматы.

"Сегодня состоялось торжественное вручение сертификатов и награждение участников. Курсы для руководителей, проведенные в рамках "Мобильной академии", прошли на высоком уровне. Участники отметили значимую роль Алматинской академии МВД и профессионализм привлеченных преподавателей – заслуженных работников МВД, что способствовало повышению их управленческих навыков и знаний в области правоохранительной деятельности", – отметили в ДП Алматы.

Там также считают, что "Мобильная академия" вносит свою лепту в образовании современной полиции, которая стала открытой, эффективной и ближе к народу.


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