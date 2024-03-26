Налоговые мобильные офисы помогали алматинцам заполнить декларации о доходах
Фото: ДГД Алматы
Сотрудники Департамента государственных доходов по городу Алматы с 23 по 25 марта текущего года организовали выездные мероприятия на мобильных налоговых офисах-микроавтобусах в рамках третьего этапа всеобщего декларирования, сообщает Zakon.kz.
"Цель данного мероприятия – разъяснение вопросов всеобщего декларирования и массовый охват декларантов третьего этапа рынков "Байсат", "Акбулак", "Тастак", Зеленый базар, "Таусамалы", торговых центров Grand Park, MEGA, MART Village", – рассказали в ДГД Алматы.
Фото: ДГД Алматы
Более 7 тыс. предпринимателей на торговых местах были предоставлены консультации, а также практическая помощь в подаче деклараций через мобильное приложение e-Salyq Azamat.
Фото: ДГД Алматы
Департамент Алматы напоминает, что руководителям и учредителям (участникам) юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и их супругам необходимо представить декларацию по форме 250.00 в срок до 15 сентября 2024 года.
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