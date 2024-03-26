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Налоговые мобильные офисы помогали алматинцам заполнить декларации о доходах

Мобильные налоговые офисы помогали алматинцам заполнить декларации, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 11:59 Фото: ДГД Алматы
Сотрудники Департамента государственных доходов по городу Алматы с 23 по 25 марта текущего года организовали выездные мероприятия на мобильных налоговых офисах-микроавтобусах в рамках третьего этапа всеобщего декларирования, сообщает Zakon.kz.

"Цель данного мероприятия – разъяснение вопросов всеобщего декларирования и массовый охват декларантов третьего этапа рынков "Байсат", "Акбулак", "Тастак", Зеленый базар, "Таусамалы", торговых центров Grand Park, MEGA, MART Village", – рассказали в ДГД Алматы.

Мобильтные налоговые офисы помогали алматинцам заполнить декларации, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 11:59

Фото: ДГД Алматы

Более 7 тыс. предпринимателей на торговых местах были предоставлены консультации, а также практическая помощь в подаче деклараций через мобильное приложение e-Salyq Azamat.

Мобильные налоговые офисы помогали алматинцам заполнить декларации, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 11:59

Фото: ДГД Алматы

Департамент Алматы напоминает, что руководителям и учредителям (участникам) юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и их супругам необходимо представить декларацию по форме 250.00 в срок до 15 сентября 2024 года.

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