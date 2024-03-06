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Специальные кинопоказы для людей с нарушениями слуха и зрения прошли в Алматы

Бесплатные романтические киносеансы для слабослышащих и слабовидящих пройдут в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 16:56 Фото: Raffaello
2 и 5 марта в центре Алматы в уютном мини-кинотеатре, выполненном в форме коробки конфет Raffaello, прошли специальные кинопоказы для людей с нарушениями слуха и зрения.

В рамках программы были включены романтические фильмы с сурдопереводом и тифлокомментариями.

Главная цель мероприятия – предоставить возможность различным категориям граждан насладиться романтическими моментами в специально созданной среде.

Романтическое кино для глухих и слепых в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 16:56

Фото: Raffaello

На кинопоказы были приглашены представители УА УПП#1 "Казахстанского общества глухих" и АФ ОО Казахское общество слепых "КОС".

Романтическое кино для глухих и слепых в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 16:56

Фото: Raffaello

Организаторы стремились создать атмосферу полного погружения и комфорта, чтобы каждый участник смог по-настоящему насладиться романтическим моментом, несмотря на свои особенности восприятия.

Романтическое кино для глухих и слепых в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 16:56

Фото: Raffaello

Этот проект показал, что внимание к индивидуальным потребностям и желание создать доступную среду могут изменить восприятие культурного отдыха и обогатить жизнь общества.

Партнерский материал.

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