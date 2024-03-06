Специальные кинопоказы для людей с нарушениями слуха и зрения прошли в Алматы
В рамках программы были включены романтические фильмы с сурдопереводом и тифлокомментариями.
Главная цель мероприятия – предоставить возможность различным категориям граждан насладиться романтическими моментами в специально созданной среде.
Фото: Raffaello
На кинопоказы были приглашены представители УА УПП#1 "Казахстанского общества глухих" и АФ ОО Казахское общество слепых "КОС".
Фото: Raffaello
Организаторы стремились создать атмосферу полного погружения и комфорта, чтобы каждый участник смог по-настоящему насладиться романтическим моментом, несмотря на свои особенности восприятия.
Фото: Raffaello
Этот проект показал, что внимание к индивидуальным потребностям и желание создать доступную среду могут изменить восприятие культурного отдыха и обогатить жизнь общества.
Партнерский материал.