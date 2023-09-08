Казахстанцы завоевали 15 медалей на ЧМ-2023 среди борцов с нарушением слуха

На чемпионате мира по греко-римской борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха казахстанцы заработали 1 золотую и 2 бронзовые медали, плюс наша молодежь выиграла 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые награды, заняв первое место в командном зачете, сообщает Zakon.kz.

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В соревнованиях среди взрослых на высшую ступень пьедестала почета мирового первенства поднялся Асан Нуржан в весовой категории до 82 кг. "Бронза" досталась Абылайхану Орманову (63 кг) и Шонку Хайратхаану (130 кг).

Фото: Instagram/committee_sport

В молодежной категории гимн Казахстана звучал в честь Андрея Самарина и Рамазана Абдрасила (97 кг). Серебряных наград удостоились Султан Бабашов (63 кг) и Денис Прогудин (72 кг). Медали бронзового качества привезут домой Азамат Мырзаев (77 кг) и Мухаметали Тылеумбет (82 кг).

Фото: Instagram/committee_sport

С поздравлениями в адрес борцов выступил министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев.





"Я поздравляю наших борцов с этими по-настоящему выдающимися результатами. Казахстан гордится вами и горячо болеет за вас. Желаю, чтобы этот успех был для вас далеко не последним, а наш гимн звучал и на других крупных турнирах, включая Сурдлимпийские игры. Не переставайте расти и добиваться новых побед!", – заявил министр.

А в первые дни чемпионата мира прошли состязания среди кадетов, по итогам которых сборная Казахстана также заняла первое место в командном зачете, у них 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая медаль. Таким образом, наши "греко-римляне" не имели себе равных, положив в свою копилку 15 наград различного качества.

Чемпионат мира 2023 года по греко-римской борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха проходил в Бишкеке, с участием более 300 спортсменов из 16 стран. Далее мировое первенство продолжится соревнованиями представителей вольной борьбы.