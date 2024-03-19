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Встречайте Наурыз с телеканалом "Хабар"

Встречайте Наурыз с телеканалом &quot;Хабар&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 13:41 Фото: Агентство Хабар
Празднование Наурыза на телеканале "Хабар" обещает быть грандиозным. Праздничный эфир "Хабара" порадует премьерами и новыми проектами.
21 марта в прямом эфире с 11:00 до 16:00 будет транслироваться телемарафон "Наурыз LIVE". Это праздничное мероприятие, полное живых выступлений популярных артистов, интервью экспертов, демонстрации обычаев празднования Дня весеннего равноденствия. Масштабный телемарафон соберет у телеэкрана всю страну. В ходе эфира планируется организация прямых трансляций со всех уголков Казахстана. "Наурыз LIVE" станет увлекательным и ярким событием, которое создаст праздничное настроение и откликнется патриотичным настроением в сердцах зрителей.
Встречайте Наурыз с телеканалом "Хабар", фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 13:41

Фото: Агентство Хабар

В честь главного события весны "Хабар" представит проект "Келінжаннан ұят болмасын!", который является коллаборацией двух самых полюбившихся проектов разных времен "Ұят болмасын" и "Келінжан".
В музыкальном проекте примут участие известные актеры программы "Ұят болмасын" Бекжан Тұрыс, Мағжан Тұрыс, Жалғас Толғанбай, Айгүл Иманбаева и звезды сериала "Келінжан" Назар Шархан, Нұргүл Мыңғатова. В проекте также участвуют популярные артисты, творческие и спортивные деятели. Премьера проекта "Келінжаннан ұят болмасын!" состоится 22 марта в 20:30 на телеканале "Хабар".
Встречайте Наурыз с телеканалом "Хабар", фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 13:41

Фото: Агентство Хабар

Не останутся без внимания и юные зрители. С 21 марта во всех кинотеатрах страны стартует семейная кинокомедия "Балашка". Фильм несет в себе такие глубокие моральные уроки, как бережное отношение к национальным ценностям, природе, уважение к старшим и человеческому труду. При информационной поддержке агентства "Хабар" кинокартина "Балашка" внесет свой вклад в развитие детского кино в отечественной кинематографии.

Также в праздничные дни будут представлены концерты "Өз елім менің", "Наурыз-думан", мега-проект "Бес жұлдыз", развлекательная программа "Қызық таймс", цикл документальных фильмов и полюбившихся сериалов, специальные выпуски телеканала.

Партнерский материал.

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