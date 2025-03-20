Наурыз, интеллект и традиции: что приготовил "Хабар" этой весной

Весна на телеканале "Хабар" – это время интеллектуальных баталий, вдохновляющих историй и громких премьер. В новом сезоне зрителей ждут смелые дискуссии, эксклюзивные шоу и лучшее национальное кино.

21 марта телеканал "Хабар" приглашает зрителей на праздничный телемарафон "Қазыналы Мереке", посвященный Наурызу! С 12:00 до 15:00 в эфире развернется масштабное празднование с прямыми включениями и репортажами из разных уголков Казахстана и мира – от Астаны и Шымкента до Лондона, Москвы и Нью-Йорка. В марафоне примут участие известные артисты, общественные деятели и ученые. Специальный раздел программы покажет, как Наурыз отмечают казахи за границей – из Парижа, Турции и Германии прозвучат поздравления и сюжеты о национальных традициях.

Кульминацией марафона станет эксклюзивное поздравление с использованием искусственного интеллекта: зрители увидят уникальный мультфильм о Наурызе и виртуального ведущего. Телемарафон объединит людей по всему миру в духе праздника весны, обновления и дружбы.

В этот же день стартует второй сезон интеллектуального шоу "ОйнаIQ". Обаятельный ведущий Алмас Тогай вновь соберет самых эрудированных звезд, чтобы проверить их знания и смекалку. Среди гостей – Даулет Мукаев, Мереке Калбаева, Арсен Акиев, Нұрболхан Шарапов, Шерхан Прназар и многие другие.

23 марта в 14:00 на экраны возвращается легендарная программа "Азамат" – первые телевизионные дебаты, ставшие стартовой площадкой для сотен уверенных в себе студентов. Теперь проект выходит в обновленном формате, объединяя лучших представителей дебатного движения страны.

В этот же день в 19:00 "Хабар" представит новый выпуск проекта "Алғашқы", рассказывающего о людях, которые стали первыми в своей сфере. В новом сезоне героями станут основатель и первый руководитель ансамбля "Дос-Мукасан" Досым Сулеев, оперная певица Майра Мухамедкызы, спортсмен Улан Рыскул и другие выдающиеся личности.

Любителей кино ждут две яркие премьеры: фантастическая комедия "Заманback" о путешествиях во времени и семейных ценностях, а также трогательная история "Бесбармақ" о дружбе, семье и традициях.

28 марта в 12:00 выйдет новый выпуск уникального проекта "Дәстүр", посвященный продолжению и адаптации казахских традиций в современном мире.

Завершающие дни марта подарят телезрителям еще больше ярких впечатлений. 29 марта состоится премьера музыкального проекта "Кеш жарық", где прозвучат хиты всех времен и истории о людях труда, интеллигенции и культуре. 30 марта в 20:00 стартует новый сезон полюбившегося шоу "Қызық times" – смех, музыка, неожиданные вопросы и звезды в непривычных амплуа.

Включайте телеканал "Хабар" и встречайте весну вместе с нами!

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