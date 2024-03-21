Как алматинские военнослужащие отметили Наурыз

Военнослужащие Управления по делам обороны Алмалинского района г. Алматы на празднование Наурыза пригласили таких известных певцов, как Бейбіт Қорған, Төреханов Даняр и Ашен Алихан, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие началось с официальной части, которую украсил праздничный концерт. Затем военные посетили юрты, оценили выставку прикладного искусства и национальные блюда.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Кроме того, военнослужащие показали национальные обычаи через театрализованные представления, воспроизводя "Тұсау кесер" и "Арқан тартысу".

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

В свою очередь личный состав УДО Алмалинского района посадил молодые саженцы на территории учреждения.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Выступления молодых талантов стали настоящим украшением праздника. Руслан Аллаханов, играющий на домбре и исполняющий танец "Лезгинка", а также ученицы школы N135 Еркежан Смагулова и Виктория Кочеркина с песнями "Отаным" и "Derniere Danse" на французском языке, поразили зрителей своими талантами.

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Активное участие в празднике приняли руководство Департамента по делам обороны г. Алматы и представители республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дастүрге жол".

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

"Нашей главной задачей было создать добрую и теплую атмосферу праздника, подарить хорошее настроение в коллективе. Я думаю, у нас это получилось хорошо", – поделилась впечатлениями начальник группы воспитательной и идеологической работы Гульсим Бакирова.