Берик Асылов дал поручение прокурорам регионов по уязвимым в террористическом отношении объектам

Генеральный прокурор встретился с представителями Совета ветеранов, где обсудил меры по продвижению ценностей концепции "Справедливый Казахстан – Ответственный гражданин – Прогрессивная нация", озвученных президентом на третьем Национальном курултае, сообщает Zakon.kz.

Берик Асылов призвал представителей Совета ветеранов принять активное участие в формировании мировоззрения "Адал азамат" среди молодежи, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.



После этого Асылов провел совещание с прокурорами областей и районов и ориентировал их совместно с почетными пенсионерами органов прокуратуры, творческой интеллигенцией и лидерами общественного мнения приступить к реализации задач, обозначенных главой государства.

"Через призму таких важнейших общественных ценностей и человеческих качеств, как независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, закон и порядок, трудолюбие и профессионализм, необходимо активно разъяснять населению последствия противоправного поведения, неотвратимости наказания за любые правонарушения. Наша основная задача – добиться нулевой терпимости к правонарушениям", – сказал генпрокурор.

В связи с этим он поручил разработать в Генеральной прокуратуре Комплексный медиа-план с охватом учащейся молодежи и всех слоев общества, подготовкой цикла видеолекций по наиболее волнующим общество проблемам правоприменения, а также запустить приложение "мобильный прокурор" с ответами на правовые запросы граждан.

На совещании также обратили внимание на профилактику таких правонарушений, как вандализм и хулиганство, совершаемых зачастую в состоянии алкогольного опьянения. Привели примеры, когда магазины круглосуточно торгуют алкоголем, несмотря на запреты.

Только в марте 2024 года в столице прокурорами совместно с полицией выявлен 41 факт незаконной продажи спиртного алкомаркетами, которые под видом "бара" свободно отпускали спиртное в ночное время, в том числе по онлайн-заказам. Виновные привлечены к адмответственности.

Также глава надзорного органа дал задание прокурорам – мерами координации обеспечить повышение эффективности работы комиссий по профилактике правонарушений при акимах областей.

В завершение Асылов поручил проверить защищенность объектов, уязвимых в террористическом отношении, особенно при проведении культурно-массовых и иных мероприятий с участием большого количества людей. В рамках этой работы прокуроры изучат лучшие мировые практики по своевременному выявлению и пресечению террористических угроз в таких местах.