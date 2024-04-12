В Шымкенте более 4500 человек приняли участие в акции "Таза Қазақстан"

В стране по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева с 8 апреля стартовала экологическая акция "Таза Қазақстан". Первая неделя экологической кампании, которая продлится пять недель, – это неделя "Таза өлке".

В рамках недели жители города, общественные активисты, работники организаций и предприятий принимают участие в уборке прилегающих и придомовых территорий, озеленении, уходе за деревьями.

На рассвете одними из первых начали работу жители Аль-Фарабийского района. Жители района, активная молодежь и волонтеры провели работы по очистке и уборке территорий на площади Ордабасы и в парке "Тәуелсіздік", а также на набережной реки "Қошқарата", надземного моста на площади, монумента "Жер Ана" и остановок. Жители города белили деревья, стригли газоны и траву, словом, благоустраивали город.

Фото: пресс-служба акима Шымкента

В целом, в работах по уборке приняли участие более 4500 человек, привлечено 56 единиц спецтехники, очищено 10,6 км тротуаров, побелено и подстрижено 5500 деревьев. Вывезено 85 м3 мусора, очищено 4365 м2 ирригационных систем и 18 658 м2 улиц.

Фото: пресс-служба акима Шымкента

В мероприятии приняли участие аким города Г. Сыздыкбеков, председатель городского совета ветеранов К. Тулебаев, известная оперная певица М. Мухамедкызы, общественный активист А. Бесбаев, руководитель общественного фонда "Ізгілікте жарысайық" А. Мауленов, ветераны, общественные деятели, активная молодежь, волонтеры, а также активное участие приняли другие жители города.

Фото: пресс-служба акима Шымкента

Подхватили акцию жители Абайского района. Уборка началась с Аллеи ветеранов в микрорайоне Асар. В акции приняли участие жители прилегающих микрорайонов Шымсити, Туран, Асар и других, которые планируют провести уборку и благоустройство дворов, подземных и надземных переходов, пешеходных дорожек, остановок, а также навести чистоту по проспекту Байдибек би и трассы А2.

Фото: пресс-служба акима Шымкента

"В работе принимают участие около 500 жителей микрорайонов Абайского района. Кроме того, задействовано 20 единиц техники. Жители будут не только собирать мусор, но и косить траву, белить деревья, красить и мыть остановки. На акцию чистоты наряду с молодежью района пришли пожилые люди, которые пропагандируют преемственность поколений", – говорит заместитель акима Абайского района Гульнур Асылбекова.

Напомним, сегодня в Шымкенте проходит общегородское мероприятие по уборке #TazaShym. Массовая уборка проводится во всех районах и населенных пунктах города.