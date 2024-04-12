Международная научно-практическая конференция "Женское здоровье в радиологии" стартовала в Астане

Сегодня, 12 апреля, в конференц-залах гостиничного комплекса Рэдиссон Астана начала работу Международная научно-практическая конференция "Женское здоровье в радиологии".

Проблематика различных заболеваний у женщин является актуальной во всем мире, включая Республику Казахстан, так как может значительно снижать качество жизни пациентов, приводить к психологическим проблемам и требовать длительного лечения и ухода, помимо этого, зачастую возникают сложности в диагностике для специалистов смежных профилей. Статистика таких заболеваний в Казахстане варьируется в зависимости от региона и уровня доступности медицинской помощи.

Согласно данным Министерства здравоохранения Республики Казахстан, рак молочной железы (РМЖ) занимает первое место в структуре злокачественных новообразований у женщин (13,2%). В среднем в стране ежегодно выявляется до 5000 пациентов РМЖ, умирают до 1200 женщин.

В этой связи именно направление женского здоровья является в последние годы той областью медицины, где осуществляется широкий спектр научных исследований, активно разрабатываются и внедряются новые медицинские технологии.



Конференция объединила более 250 отечественных специалистов в области радиологии. В ходе мероприятия планируется обсудить вопросы диагностики и лечения различных заболеваний у женщин, а также внедрение инноваций в практику медицинских учреждений.

Фото: Zakon.kz

Председатель правления НАО "МУА" ректор Камалжан Надыров отметил, что женское здоровье остается одной из важнейших медико-социальных проблем современности не только для Казахстана, но и для большинства стран мира. Он подчеркнул, что по программе резидентуры в университете обучаются 83 врача-радиолога, магистранты и докторанты традиционно выбирают направлением своих исследований именно данное направление.



Кроме того, Камалжан Надыров отметил, что в этом году 85-летие отмечает Раушан Рахимжанова, которая более 20 лет проработала в Медицинском университете Астана, занимая должности профессора, заведующей кафедрой, а теперь и директора Научно-исследовательского института. Под ее руководством было подготовлено целое поколение врачей-радиологов, 15 докторов и кандидатов медицинских наук, разработан и внедрен целый ряд новых технологий в области радиологии. Пожелав дальнейших успехов Раушан Рахимжанове, ректор зачитал поздравление от министра здравоохранения Казахстана Акмарал Альназаровой.





Фото: Zakon.kz

В ходе конференции директор НИИ радиологии имени академика Хамзабаева Ж.Х. НАО "МУА", президент Казахстанского радиологического общества, заслуженный деятель РК, д.м.н., профессор Раушан Рахимжанова отметила важность проводимого мероприятия и выразила уверенность, что конференция станет диалоговой площадкой для повышения профессионального уровня специалистов и координации деятельности радиологической службы Казахстана, позволит обменяться опытом коллег из Австрии, Англии и Южной Кореи.



Мероприятие вызвало большой интерес у молодых специалистов, для которых это прекрасная возможность, не выезжая за рубеж, перенять опыт у старших коллег – профессоров, руководителей крупнейших центров дальнего и ближнего зарубежья.

Конференция проходит под эгидой Казахстанского радиологического общества при поддержке НИИ радиологии имени академика Хамзабаева Ж.Х. НАО "МУА".

В рамках конференции председатель правления НАО "МУА" ректор Камалжан Надыров вручил звание почетного профессора НАО "МУА" основателю и первому президенту Европейского общества кардиорадиологов Райнеру Риенмюллеру (Австрия).

В рамках конференции д.м.н., профессор Раушан Рахимжанова вручила звание почетного члена Казахстанского радиологического общества педиатру и эндокринологу Ирине Абельской (Беларусь) и вице-президенту Российской Ассоциации радиологов Александру Зубареву (Россия).

В программе также запланированы мастер-классы компании BeamWorks, сателлитный симпозиум GE Healthcare и школы по ультразвуковой диагностике.