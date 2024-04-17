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Законодательство РК

Часть средств с каждого билета "Сәтті жұлдыз" будет направлена в помощь пострадавшим от наводнения

Лотерея &quot;Сәтті жұлдыз&quot; за 2023 год перечислила 4,9 млрд тенге на благотворительность , фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 14:45 Фото: АО "Сәтті жұлдыз"
Согласно Закону РК №495-V "О лотереях и лотерейной деятельности" от 9 апреля 2016 года (вступил в действие 1 мая 2016 года), а также по Постановлению Правительства РК от 10 февраля 2017 года №48 АО "Сәтті жұлдыз" в настоящее время является Национальной лотереей в Республике Казахстан.

Рынок лотереи растет и меняется вместе со страной. За прошедшие шесть лет он стал значительно прозрачным, технологичным и безопасным, а также приносит немало пользы для общества.

Согласно Закону РК "О лотереях и лотерейной деятельности", Национальная лотерея обязуется 10% от операционного игрового дохода перечислять в Фонд поддержки спорта "Спорт Қоры". Всего с начала деятельности АО "Сәтті жұлдыз" в Фонд "Спорт Қоры" было начислено 12,2 млрд тенге.

Также с 2023 года предусмотрена законодательная норма по направлению Национальной лотереей не менее 10% от операционного игрового дохода в Общественный фонд "Қазақстан Халқына". При этом следует отметить, что до вступления в силу данной нормы в 2022 году АО "Сәтті жұлдыз" на добровольной основе перечислила в данный фонд 101 млн тенге.

Таким образом, по итогам 2023 года общая сумма начисления Национальной лотереей в пользу ОФ "Қазақстан халқына" составила 4,9 млрд тенге.

АО "Сәтті жұлдыз" уделяет огромное значение вопросам корпоративной социальной ответственности.

Подтверждением тому стала инициатива сотрудников компании, возникшая в связи с паводками, охватившими нашу страну. В знак поддержки и солидарности каждый сотрудник Национальной лотереи на добровольной основе перечислит однодневную зарплату в Фонд помощи пострадавшим от наводнений. АО "Сәтті Жұлдыз" призывает каждого, кто может и хочет помочь, присоединиться к инициативе Национальной лотереи.

Поэтому, участвуя в лотереях с 15 по 21 апреля, вы сможете внести свой вклад в восстановление от последствий стихийного бедствия. Часть средств с каждого проданного билета будет направлена в помощь пострадавшим от наводнений. Мы стремимся помочь всем тем, кто особенно в этом нуждается.

Партнерский материал.

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