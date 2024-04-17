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Делегация Казахстана принимает участие в Международном Балтийском культурном форуме 2024

Казахстанская делегация участвует в Балтийском культурном форуме, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 17:49 Фото: Zakon.kz
Делегацию возглавляет заместитель директора Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац Анна Кузембаева.

Сегодня в г. Светлогорске Калининградской области на площадке Театра "Янтарь Холл" начал работу Культурный форум, организованный Театром-фестивалем "Балтийский дом", Ассоциацией деятелей русских театров зарубежья при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. Он стал дискуссионной площадкой, которая объединила деятелей культуры и представителей власти для обсуждения актуальных вопросов, связанных с развитием культуры.

Казахстанская делегация участвует в Балтийском культурном форуме, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 17:49

Фото: Zakon.kz

Гостей поприветствовала министр культуры РФ Ольга Любимова.

В обсуждении приняли участие: специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, генеральный директор Театра-фестиваля "Балтийский дом", председатель Попечительского совета Ассоциации деятелей русских театров зарубежья Сергей Шуб, генеральный директор музея Эрмитаж Михаил Пиотровский, директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок, президент Ассоциации деятелей русских театров зарубежья, народный артист России Александр Калягин и другие.

Казахстанская делегация участвует в Балтийском культурном форуме, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 17:49

Фото: Zakon.kz

Делегация Казахстана приняла участие в Пленарном заседании Ассоциации деятелей русских театров зарубежья "Русский театр за рубежом. Проблемы и перспективы". Также в рамках Форума проходит панельная встреча на тему "Философия управления: актуальные и вечные вопросы взаимодействия театра и учредителя".

Казахстанская делегация участвует в Балтийском культурном форуме, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 17:49

Фото: Zakon.kz

В этом году Балтийский культурный форум раскрывает разнообразные темы, касающиеся развития и укрепления межкультурных коммуникаций. Участие в конференции в Калининграде стало для всех присутствующих значимым событием, так как это не только обмен опытом, но и возможность внести весомый вклад в развитие международного театрального сообщества.

Казахстанская делегация участвует в Балтийском культурном форуме, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 17:49

Фото: Zakon.kz

Русскоязычный театр за рубежом играет важную роль, способствуя взаимопониманию и укреплению культурных связей между различными странами. Участие в таком форуме открывает новые перспективы для развития театрального искусства и продвижения русской культуры.

Обмен идеями и опытом способствует расширению горизонтов и обогащению творческого потенциала участников.

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