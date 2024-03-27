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Генпрокуратура провела оперативное совещание в связи с паводковой ситуацией в стране

Генпрокуратура провела оперативное совещание в связи с паводковой ситуацией в стране, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 18:33 Фото: gov.kz
27 марта в Генеральной прокуратуре проведено межведомственное оперативное совещание по ситуации с паводками с участием МЧС, МВД, Минэкологии и "Казгидромета", сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Генпрокуратуры, представитель МЧС доложил актуальную сводку по текущей ситуации.

"Наиболее сложная ситуация наблюдается в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях, а также областях Абай и Улытау. Развернуты республиканский и 12 региональных штабов. Работает горячая линия и организовано круглосуточное дежурство", – говорится в сообщении.

Отмечается, что акиматами на местах, полицией и органами по чрезвычайным ситуациям проводятся экстренные работы по откачке подтопленных объектов и восстановлению сообщений. Эвакуированы 94 человека.

"Всего задействовано 2,5 тыс. сотрудников, 693 ед. техники, 288 водооткачивающих средств. Несмотря на принятые меры, в указанных регионах остаются подтопленными жилые дома, дворовые территории и подвальные помещения. Зафиксировано 7 размывов автодорог. Учитывая неустойчивый характер погоды, в том числе сильные дожди, повышение температуры воздуха, риски подтоплений в ближайшие дни сохраняются", – добавили в ведомстве.

Также сообщается, что поэтому на совещании также были обсуждены вопросы состояния гидротехнических сооружений, инженерной защиты населенных пунктов, дорог и мостов, обеспечения своевременной эвакуации жителей, готовности эвакуационных пунктов, оказания первичной медико-социальной помощи.

"Обращено особое внимание на необходимость обеспечения бесперебойной работы систем оповещения населения (сирены, локальные системы оповещения и др.). В свою очередь органы полиции ориентированы на обеспечение безопасности и правопорядка в период проведения ликвидационных работ", – говорится в сообщении.

По итогам совещания прокурорам областей и уполномоченным государственным органам указано на необходимость совместного реагирования на поступающие сигналы от населения и принятие быстрых мер по оказанию помощи пострадавшим от паводков.

Ранее сообщалось, что в Актобе затопило аэропорт, а в Актюбинской области обрушился мост в городе Жем. Также в ЗКО затопило республиканскую трассу.

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