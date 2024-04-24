Жаксылыков поблагодарил военнослужащих, помогающих казахстанцам во время паводков

Министр обороны РК Руслан Жаксылыков провел телемост с солдатами, сержантами и офицерами, задействованными в работах по защите от паводка населенных пунктов и объектов инфраструктуры в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской и Северо-Казахстанской областях, сообщает Zakon.kz.

В данное время в противопаводковых мероприятиях участвуют военнослужащие войсковых частей региональных командований "Юг", "Астана", "Восток", "Запад", Десантно-штурмовых войск, бригады территориальной обороны, подразделения РХБЗ и военные инженеры.

Для солдат, впервые столкнувшихся с такой нестандартной, требующей огромного напряжения физических, да и моральных сил ситуацией, момент обращения министра был очень важен.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

"В этом году от природной стихии пострадали многие регионы нашей страны. С первых дней группировка Вооруженных сил активно участвует в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В мероприятиях задействованы летчики, инженеры, саперы, медики, военнослужащие РХБЗ и другие специалисты", – сказал генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Он также отметил, что в прошлом году в критических условиях наравне со специалистами МЧС и других силовых ведомств военнослужащие внесли большой вклад в борьбу с лесными пожарами. Теперь они защищают населенные пункты от разлива рек, стараясь снизить ущерб и помочь местным жителям справиться со стихийным бедствием.

"На протяжении многих веков казахский народ благодаря умению сплотиться в минуту опасности преодолевал любые невзгоды. В силу исторических причин в Казахстане живут и трудятся представители более ста этносов. Умение казахстанцев поддержать друг друга в трудный час всегда давало нам силы и внушало оптимизм. Благодарю вас за компетентность, личное мужество, выдержку и добросовестность при выполнении поставленных задач", – подчеркнул министр обороны.

С ответным словом выступил рядовой войсковой части 31775 Илья Кузьмин.

"В Северо-Казахстанскую область мы прибыли из Караганды. Для нас наступил момент проверить себя. И это уже не учение, а реальная критическая ситуация, в которой оказались люди. Поэтому приложим все усилия для того, чтобы им помочь", – сказал он.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Многие солдаты, проходящие воинскую службу в РгК "Астана", призваны из Северо-Казахстанской области. Поэтому к задаче по защите населенных пунктов от большой воды они относятся с особым чувством, делая все для того, чтобы помочь землякам справиться с наводнением.

В ходе телемоста министр обороны передал слова огромной благодарности родителям солдат за достойное воспитание сыновей. Всем военнослужащим он пожелал выдержки, терпения и благополучного возвращения в пункты дислокации.