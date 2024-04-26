Угрозы отмывания денег и финансирования терроризма обсуждают финразведки Казахстана и других стран в России

Делегация Агентства по финансовому мониторингу во главе с председателем Дмитрием Малаховым принимает участие в работе Международного научно-практического форума "Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма", сообщает Zakon.kz.

Масштабное мероприятие проходит с 24 по 26 апреля в Нижнем Новгороде (Россия).

"На полях форума подразделения финансовых разведок Российской Федерации, ОАЭ, КНР, Египта, Бразилии, Кубы, Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан и других стран обсуждают актуальные риски и угрозы отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ), в том числе с применением новых технологий, а также механизмы международного сотрудничества в целях нивелирования наднациональных уязвимостей в данной сфере", – сообщили в АФМ.

Представители агентства на Форуме делятся практикой противодействия использования виртуальных активов в ОД/ФТ в Казахстане, а также проводимых страной усилий по возврату преступных активов.

Малахов также принял участие в работе 26-го заседания Совета руководителей подразделений финансовых разведок.

Главы финразведок стран-участниц СРПФР утвердили планы работ совета и его рабочих групп на текущий год, обсудили оперативную обстановку в регионе в области ПОД/ФТ, а также дальнейшие меры по минимизации связанных с этим рисков.

СРПФР – это отраслевой орган СНГ, в который входят такие страны, как Казахстан, Россия, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Совет призван обеспечить защищенность граждан, общества, государств – участников СНГ от угроз, возникающих в результате легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Кроме того, на полях Форума проведен ряд двусторонних встреч казахстанской делегации с главами ПФР иностранных государств, в ходе которых обсуждены актуальные вопросы сотрудничества.