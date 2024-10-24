АФМ вместе с другими странами обсуждает схемы "отмывания" денег в Париже

Делегация Агентства по финансовому мониторингу принимает участие в работе Пленарного заседания ФАТФ, которое проходит в Париже. Эксперты обсуждают влияние цифровизации на глобальную "антиотмывочную" систему денег, сообщает Zakon.kz.

Также по информации АФМ, наблюдается растущая угроза использования онлайн-казино и маркетплейсов в целях отмывания доходов и финансирования терроризма.

Участники заседания подчеркивают, что наблюдаемый рост онлайн-платформ создает значительные риски отмывания денег от таких преступлений, как незаконный оборот наркотиков и коррупционных правонарушений.

Проектная команда ФАТФ в сотрудничестве с представителями разных стран проводит исследования по разработке рекомендаций и поиска оптимальных решений проблем.

ФАТФ – межправительственная организация по выработке мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам).

Нынешнее заседание проходит под председательством нового Президента ФАТФ Элисы де Анда Мадрасо (Мексика).

В рамках рабочих встреч делегации также заслушивают отчеты взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ Омана и Аргентины на соответствие Стандартам ФАТФ.

Ранее Агентство по финмониторингу предупредило об участившихся случаях вовлечения казахстанцев в масштабные преступные схемы под предлогом легкого заработка в обмен на использование их банковских карт для легализации незаконного дохода.

