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Законодательство РК

АФМ вместе с другими странами обсуждает схемы "отмывания" денег в Париже

Агентство РК по финансовому мониторингу , фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 08:56 Фото: пресс-служба АФМ РК
Делегация Агентства по финансовому мониторингу принимает участие в работе Пленарного заседания ФАТФ, которое проходит в Париже. Эксперты обсуждают влияние цифровизации на глобальную "антиотмывочную" систему денег, сообщает Zakon.kz.

Также по информации АФМ, наблюдается растущая угроза использования онлайн-казино и маркетплейсов в целях отмывания доходов и финансирования терроризма.

Участники заседания подчеркивают, что наблюдаемый рост онлайн-платформ создает значительные риски отмывания денег от таких преступлений, как незаконный оборот наркотиков и коррупционных правонарушений.

Проектная команда ФАТФ в сотрудничестве с представителями разных стран проводит исследования по разработке рекомендаций и поиска оптимальных решений проблем.

ФАТФ – межправительственная организация по выработке мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам).

Нынешнее заседание проходит под председательством нового Президента ФАТФ Элисы де Анда Мадрасо (Мексика).

В рамках рабочих встреч делегации также заслушивают отчеты взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ Омана и Аргентины на соответствие Стандартам ФАТФ.

Ранее Агентство по финмониторингу предупредило об участившихся случаях вовлечения казахстанцев в масштабные преступные схемы под предлогом легкого заработка в обмен на использование их банковских карт для легализации незаконного дохода.

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