Военные и пожарные объединились в Алматы

В Алматы на базе Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи прошли пожарно-тактические учения, в рамках которых личный состав военного вуза и противопожарная команда Ауэзовского района отработали совместные действия при возникновении пожаров, сообщает Zakon.kz.

Во время мероприятия военнослужащие отрабатывали действия при возникновении пожара на объектах, проверяли наличие и исправность средств пожаротушения и систем оповещения.

"Целью учений стало совершенствование навыков взаимодействия с представителями ДЧС при возникновении пожаров на подведомственных объектах. Сотрудничество с экстренными службами позволяет эффективно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации и повышает общий уровень безопасности", – отметил заместитель начальника военного вуза по тылу подполковник Ержан Жамбаев.





Фото: ВИИРЭС

Согласно сценарию учений, условное возгорание было вызвано аварийным режимом работы электрической сети, что активировало автоматическую систему противопожарной защиты. Сработавший сигнал привлек оперативных дежурных, вызвав нештатный пожарный расчет и экстренные службы. Прибывшие пожарные и спасатели организовали разведку и развертывание на объекте, что позволило локализовать возгорание и эвакуировать личный состав с применением специальной техники.





Фото: ВИИРЭС

Кроме того, в рамках учений представители ДЧС провели инструктаж с личным составом военного института, подробно разъяснив порядок действий при чрезвычайных ситуациях.



По итогам учений были подведены итоги и определены направления для дальнейшего совершенствования сотрудничества между военным учреждением и противопожарными службами района. Такие мероприятия не только повышают уровень подготовки личного состава, но и способствуют обмену опытом и согласованному действию в чрезвычайных ситуациях.