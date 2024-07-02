В военном институте Минобороны сократили сроки обучения

Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи полностью перешел с пятилетнего на четырехлетнее обучение, сообщает Zakon.kz.

По данным Минобороны, изменение направлено на оптимизацию учебного процесса и улучшение качества подготовки специалистов.

Начальник института генерал-майор Кайрат Даутов отметил, что новая четырехлетняя программа обучения позволяет сконцентрировать учебный материал и повысить интенсивность подготовки.

"Переход на четырехлетний срок обучения позволит институту соответствовать международным образовательным стандартам, которые предполагают получение бакалаврской степени за четыре года. Такое решение не только ускоряет процесс подготовки высококвалифицированных специалистов, но и делает его более гибким и адаптированным", – подчеркнул он.





Фото: МО РК





По его словам, в этом году институт ввел две новые специальности.

Специальность "журналистика и связь с общественностью в военном деле" предполагает подготовку профессионалов, способных грамотно и эффективно освещать деятельность Вооруженных сил. В эпоху цифровых технологий и информационной войны роль военного журналиста становится все более значимой. Курсанты этой специальности будут обучаться методам создания качественного контента, формирования общественного мнения и работы с современными медиа.

Поступивших на специальность "дирижирование в военном деле" научат на высоком профессиональном уровне руководить военными оркестрами, которые будут осуществлять музыкальное сопровождение различных мероприятий, парадов и церемоний. Специальность откроет перед курсантами возможности для творчества и самореализации в военной среде.

Выпускники получат два диплома: военного высшего учебного заведения и гражданского вуза-партнера: Казахского национального университета имени аль-Фараби или Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, в зависимости от выбранной специальности.

Для абитуриентов, желающих поступить на новые специальности, с 20 июня по 7 июля 2024 года проводится регистрация на творческие экзамены, которые состоятся с 8 июля по 15 июля.