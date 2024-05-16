Асылов поделился опытом с коллегами из Таджикистана, Турции, Туркменистана и других стран

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов принял участие в работе пятого заседания генеральных прокуроров стран-участниц Организации Экономического Сотрудничества, состоявшегося 16 мая в Душанбе, сообщает Zakon.kz.

На заседании руководители прокуратур Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Турции, Туркменистана и Узбекистана обсудили важные направления сотрудничества на современном этапе, включая вопросы борьбы с экстремизмом, терроризмом и транснациональной преступностью, защиты прав предпринимателей и инвесторов, а также противодействия информационным преступлениям.

"Берик Асылов поделился опытом работы прокуратуры Казахстана в области защиты прав предпринимателей и инвесторов, подчеркнув, что их соблюдение президентом нашей страны определено как новый вектор надзора. Глава казахстанского надзорного органа рассказал о принятых мерах, направленных на исключение незаконных проверок и административных барьеров в отношении субъектов предпринимательства, в том числе законодательного характера", – говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры РК.

Асылов отметил, что указом президента Республики Казахстан "О мерах по либерализации экономики" от 8 мая т.г. Генеральной прокуратуре поручено усовершенствовать законодательство в продолжение работы по защите бизнеса.

В завершении генеральные прокуроры стран-участниц ОЭС приняли итоговую Декларацию и совместный План взаимодействия, определяющий цели и задачи, а также механизмы дальнейшего сотрудничества.