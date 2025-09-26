Асылов представил инициативы Казахстана по охране окружающей среды на заседании генпрокуроров ОЭС

Генпрокурор Казахстана Берик Асылов принял участие в 6-м заседании генеральных прокуроров стран – участниц Организации экономического сотрудничества в Ташкенте, сообщает Zakon.kz.

На заседании руководители прокуратур Азербайджана, Ирана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Турции, Туркменистана и Узбекистана обсудили вопросы обеспечения экологической безопасности, рационального использования природных ресурсов и охраны лесного фонда, а также проблемы сокращения выбросов, борьбы с незаконной вырубкой и браконьерством.

Особое внимание уделили мерам по восстановлению экосистем и защите редких видов животных.

Кроме того, участники обменялись опытом по судебно-правовым реформам и противодействию коррупции.

Переходя к экологической тематике, глава надзорного органа Казахстана отметил, что экология и рациональное использование ресурсов являются залогом к устойчивому развитию. Казахстан придает этим вопросам стратегическое значение, руководствуясь принципом "загрязнитель платит", согласно которому каждый, кто наносит ущерб природе, обязан не только возместить вред, но и понести ответственность.

Асылов также представил опыт работы казахстанской прокуратуры по надзору за природопользованием, контролю за качеством водных ресурсов и защите лесов.

Проинформировал о мерах по внедрению систем раннего обнаружения пожаров, позволивших сократить площадь возгораний в четыре раза.

Подчеркнул, что за последние три года по актам прокуроров наложено более 185 миллионов долларов штрафов за экологические правонарушения, а доля переработки отходов в стране выросла с 11 до 30 процентов.

Кроме того, предложил разработать региональную стратегию борьбы с браконьерством и контрабандой редких видов животных, а также расширить взаимодействие в сфере охраны лесов и водных ресурсов.

Итогом заседания стало принятие общей Декларации, закрепляющей приоритеты международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, коррупцией и защиты экологии.