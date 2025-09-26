#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
541.68
636.26
6.48
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
541.68
636.26
6.48
Пресс-релизы

Асылов представил инициативы Казахстана по охране окружающей среды на заседании генпрокуроров ОЭС

генпрокуроры, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2025 16:21 Фото: Генеральная прокуратура
Генпрокурор Казахстана Берик Асылов принял участие в 6-м заседании генеральных прокуроров стран – участниц Организации экономического сотрудничества в Ташкенте, сообщает Zakon.kz.

На заседании руководители прокуратур Азербайджана, Ирана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Турции, Туркменистана и Узбекистана обсудили вопросы обеспечения экологической безопасности, рационального использования природных ресурсов и охраны лесного фонда, а также проблемы сокращения выбросов, борьбы с незаконной вырубкой и браконьерством.

Особое внимание уделили мерам по восстановлению экосистем и защите редких видов животных.

Кроме того, участники обменялись опытом по судебно-правовым реформам и противодействию коррупции.

Переходя к экологической тематике, глава надзорного органа Казахстана отметил, что экология и рациональное использование ресурсов являются залогом к устойчивому развитию. Казахстан придает этим вопросам стратегическое значение, руководствуясь принципом "загрязнитель платит", согласно которому каждый, кто наносит ущерб природе, обязан не только возместить вред, но и понести ответственность.

Асылов также представил опыт работы казахстанской прокуратуры по надзору за природопользованием, контролю за качеством водных ресурсов и защите лесов.

Проинформировал о мерах по внедрению систем раннего обнаружения пожаров, позволивших сократить площадь возгораний в четыре раза.

Подчеркнул, что за последние три года по актам прокуроров наложено более 185 миллионов долларов штрафов за экологические правонарушения, а доля переработки отходов в стране выросла с 11 до 30 процентов.

Кроме того, предложил разработать региональную стратегию борьбы с браконьерством и контрабандой редких видов животных, а также расширить взаимодействие в сфере охраны лесов и водных ресурсов.

Итогом заседания стало принятие общей Декларации, закрепляющей приоритеты международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, коррупцией и защиты экологии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
15:54, 08 сентября 2025
Послание президента народу Казахстана – 2025: полный текст
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
10:31, 08 сентября 2025
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
Какие изменения ждут казахстанцев с сентября 2025 года
12:06, 02 сентября 2025
Какие изменения ждут казахстанцев с сентября 2025 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: