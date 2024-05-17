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"Уголок Славы", посвященный герою-полицейскому, открыли в одной из школ Алматы

Алматы, школа, уголок славы полицейского, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 13:48 Фото: ДП Алматы
В Алматы в общеобразовательной школе №131 им. Б. Момышулы открыли уголок памяти полицейского, погибшего от рук террористов, сообщает Zakon.kz.

В торжественном мероприятии приняли участие руководство Департамента полиции Алматы, учащиеся кадетского класса "Жас сарзбаз", учащиеся старших классов школы, курсанты Алматинской Академии МВД РК, сотрудники патрульной полиции, пенсионеры ОВД и семья Максата Дабылова, который героически погиб 8 ноября 2011 года в неравной борьбе с вооруженным преступником.

В память о нем в этой школе открыт "Уголок Славы".

"К сожалению, за годы независимости при исполнении служебных обязанностей погибли 83 сотрудника алматинской полиции, 37 из них – от рук преступников. Не успев реализовать все свои планы и надежды, отважные стражи порядка в мирное время отдали свою жизнь во благо безопасности граждан. Они добросовестно выполнили свой долг перед Родиной. Мужество и героизм наших коллег достойны уважения и являются примером для всех полицейских, находящихся на службе", – отметил в своем выступлении начальник Департамента полиции города Алматы, генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров.

Вместе с тем руководитель алматинской полиции наградил юных кадетов "Жас Сарбаз", а также педагогов за вклад в воспитание детей в духе высокого патриотизма.

Уголок славы в школе Алматы, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 13:48

Фото: ДП Алматы

"Хочу привести слова Бауыржана Момышулы: "Никто не рождается героем. Отвага, как и характер, формируется с воспитанием". Поэтому, дорогие мои юные друзья, будущее нашей страны – в ваших руках, в руках здорового подрастающего поколения. Помните это всегда!" – особо подчеркнул глава полиции Алматы.

В ходе мероприятия состоялась церемония возложения цветов к бюсту Бауыржана Момышулы и к "Уголку Славы".


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