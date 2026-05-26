Политика

Международную школу "Казахстан-Сириус" и Центр талантов планируют открыть в Алматы

Международную школу Казахстан-Сириус и Центр талантов планируют открыть в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2026 01:10 Фото: magnific.com
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Казахстан планируют открыть в Алматы Международную общеобразовательную школу "Казахстан-Сириус" и Центр по работе с талантами детей и молодежи, сообщает Zakon.kz.

В статье "Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии", опубликованной "Казахстанской правдой", он отметил, что страны активно "наращивают гуманитарные контакты, сотрудничество в сфере образования, академических и научных обменов".

"Полностью согласен с мнением президента Касым-Жомарта Токаева, которое он не раз высказывал в своих выступлениях, о важности вовлечения в двусторонние связи молодежи. Ведь именно молодым людям предстоит определять будущее российско-казахстанских отношений, закреплять достигнутое и наполнять наше партнерство современным содержанием", – отметил президент РФ.

Он также заявил, что в российских вузах, включая восемь филиалов в Казахстане, обучается более 60 тыс. казахстанских студентов. На будущий учебный год количество правительственных квот для казахстанцев увеличено до 800 мест.

Кроме того, по его словам, уже успешно работают казахстанские филиалы многих ведущих российских университетов, включая МГУ и МГИМО. В сентябре 2025 года начал свою деятельность первый в России филиал иностранного высшего учебного заведения, и примечательно, что им стал именно вуз из Казахстана – Национальный университет имени аль-Фараби.


"Мы совместно двигаемся к созданию в Алматы Международной общеобразовательной школы "Казахстан-Сириус" и Центра по работе с талантами детей и молодежи. Их открытие запланировано в 2029 году, причем уже есть договоренность о сооружении второго такого же комплекса в Астане", – уточнил Путин.

Отметим, что в преддверии государственного визита в Казахстан президент России поделился своими оценками состояния и перспектив российско-казахстанских отношений. Прочитать статью можно здесь.

Ранее были названы даты государственного визита Владимира Путина в Казахстан.

