В Астане состоялся симпозиум в честь векового юбилея Сагадата Нурмагамбетова
Его организатором выступили АО "Центр военно-стратегических
исследований" и Центральный совет РОО "Ветераны Вооруженных сил".
В симпозиуме приняли участие руководство Министерства обороны, Архива
Президента РК, Центра военно-стратегических исследований, Национального
университета обороны, военнослужащие и ветераны Вооруженных сил, кадеты
Военного колледжа г. Астаны, воспитанники детско-юношеского
военно-патриотического движения "Жас сарбаз".
Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков проинформировал присутствующих о мероприятиях, которые проводятся в стране в рамках юбилея Сагадата Нурмагамбетова.
Фото: МО РК
В городе Алматы на базе Военного института Сухопутных войск снят телесериал "Әскери ант". 25 мая в его честь в городе Акколь Акмолинской области состоится торжественная церемония открытия памятника и сквера имени Сагадата Нурмагамбетова. С 16 по 23 июня текущего года на базе учебного центра "Али" Военного института Сухопутных войск г. Алматы пройдет X Международный военно-патриотический сбор молодежи "Айбын", посвященный народному герою.
Генерал-полковник Руслан Жаксылыков отметил уникальное место выпускника 1-го Туркестанского пулеметного военного училища Сагадата Нурмагамбетова в истории Великой Отечественной войны.
"Службе в армии он посвятил более 50 лет, начав ее в годы войны командиром пулеметного взвода. Прошел Великую Отечественную войну от Кубани до Берлина. Закончил командиром стрелкового батальона. А это значит, как сказал его друг и соратник, боевой офицер, участник войны Леонид Гирш, Сагадат Нурмагамбетов всегда, всю войну был на передовой, на линии огня". Генерал-полковник Руслан Жаксылыков
Фото: МО РК
Руководитель оборонного ведомства подчеркнул, что с точки зрения национальной гордости и самосознания имя и героизм генерала армии Сагадата Кожахметовича Нурмагамбетова вписаны золотыми буквами в историю независимого Казахстана и являются духовным наследием для многих поколений.
Теплыми воспоминаниями о своем соратнике поделился председатель
Центрального совета РОО "Ветераны Вооруженных сил" Халық қаһарманы
генерал армии Мухтар Алтынбаев.
Президент АО "Центр военно-стратегических исследований" генерал-майор Асхат Рыспаев презентовал научно-исследовательскую работу к юбилею генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.
Фото: МО РК
Директор Архива президента Республики Казахстан Алия Мустафина в
своем выступлении рассказала о работе по сбору материалов и документов,
касающихся жизни и деятельности генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.
Часть из них участники симпозиума смогли увидеть на выставке, организованной
Архивом президента РК.
Со словами благодарности в адрес Министерства обороны и
участников симпозиума по видеосвязи обратилась дочь народного героя – Айсулу
Сагадатовна Нурмагамбетова.
Завершилось мероприятие вручением ряду ветеранов Вооруженных сил памятного знака "100 лет Нурмагамбетову С.К." и праздничным концертом творческого коллектива Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК.
Фото: МО РК