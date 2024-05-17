Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Астане состоялся симпозиум в честь векового юбилея Сагадата Нурмагамбетова

В честь векового юбилея Сагадата Нурмагамбетова, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 17:02 Фото: МО РК
Мероприятие, посвященное памяти Героя Советского Союза, Халық қаһарманы первого министра обороны Казахстана генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, прошло на базе Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил.

Его организатором выступили АО "Центр военно-стратегических исследований" и Центральный совет РОО "Ветераны Вооруженных сил". В симпозиуме приняли участие руководство Министерства обороны, Архива Президента РК, Центра военно-стратегических исследований, Национального университета обороны, военнослужащие и ветераны Вооруженных сил, кадеты Военного колледжа г. Астаны, воспитанники детско-юношеского военно-патриотического движения "Жас сарбаз".

Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков проинформировал присутствующих о мероприятиях, которые проводятся в стране в рамках юбилея Сагадата Нурмагамбетова.


В честь векового юбилея Сагадата Нурмагамбетова, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 17:02

Фото: МО РК


В городе Алматы на базе Военного института Сухопутных войск снят телесериал "Әскери ант". 25 мая в его честь в городе Акколь Акмолинской области состоится торжественная церемония открытия памятника и сквера имени Сагадата Нурмагамбетова. С 16 по 23 июня текущего года на базе учебного центра "Али" Военного института Сухопутных войск г. Алматы пройдет X Международный военно-патриотический сбор молодежи "Айбын", посвященный народному герою.

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков отметил уникальное место выпускника 1-го Туркестанского пулеметного военного училища Сагадата Нурмагамбетова в истории Великой Отечественной войны. 

"Службе в армии он посвятил более 50 лет, начав ее в годы войны командиром пулеметного взвода. Прошел Великую Отечественную войну от Кубани до Берлина. Закончил командиром стрелкового батальона. А это значит, как сказал его друг и соратник, боевой офицер, участник войны Леонид Гирш, Сагадат Нурмагамбетов всегда, всю войну был на передовой, на линии огня".  Генерал-полковник Руслан Жаксылыков


В Астане состоялся симпозиум в честь векового юбилея Сагадата Нурмагамбетова, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 17:02

Фото: МО РК


Руководитель оборонного ведомства подчеркнул, что с точки зрения национальной гордости и самосознания имя и героизм генерала армии Сагадата Кожахметовича Нурмагамбетова вписаны золотыми буквами в историю независимого Казахстана и являются духовным наследием для многих поколений.

Теплыми воспоминаниями о своем соратнике поделился председатель Центрального совета РОО "Ветераны Вооруженных сил" Халық қаһарманы генерал армии Мухтар Алтынбаев.

Президент АО "Центр военно-стратегических исследований" генерал-майор Асхат Рыспаев презентовал научно-исследовательскую работу к юбилею генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.


В честь векового юбилея Сагадата Нурмагамбетова, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 17:02

Фото: МО РК

Директор Архива президента Республики Казахстан Алия Мустафина в своем выступлении рассказала о работе по сбору материалов и документов, касающихся жизни и деятельности генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.  Часть из них участники симпозиума смогли увидеть на выставке, организованной Архивом президента РК. 

Со словами благодарности в адрес Министерства обороны и участников симпозиума по видеосвязи обратилась дочь народного героя – Айсулу Сагадатовна Нурмагамбетова.

Завершилось мероприятие вручением ряду ветеранов Вооруженных сил памятного знака "100 лет Нурмагамбетову С.К." и праздничным концертом творческого коллектива Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК.


В честь векового юбилея Сагадата Нурмагамбетова, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 17:02

Фото: МО РК


Читайте также

Назначен гендиректором Союза нефтесервисных компаний Казахстана
Руслан Дуйсенов назначен гендиректором Союза нефтесервисных компаний Казахстана
Алматы, школа, уголок славы полицейского
"Уголок Славы", посвященный герою-полицейскому, открыли в одной из школ Алматы
Бежит вся страна
Бежит вся страна - Qazaq Marathon объединит 5 городов Казахстана
Айсулу Омарова
МО РК 2024 год Юбилеи
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Переименование улиц в Алматы, возвращение прежнего часового пояса, дело на Багдата Мусина – итоги дня
Изменились правила прохождение медосмотра
В Казахстане изменились правила прохождения медицинских осмотров
Драмой завершился матч Казахстана против Швеции на чемпионате мира по хоккею
Драмой завершился матч Казахстана против Швеции на чемпионате мира по хоккею
Сколько дней казахстанцы отдохнут в июне
Сколько дней казахстанцы отдохнут в июне 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: