В Астане состоялся симпозиум в честь векового юбилея Сагадата Нурмагамбетова

Мероприятие, посвященное памяти Героя Советского Союза, Халық қаһарманы первого министра обороны Казахстана генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, прошло на базе Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил.

Его организатором выступили АО "Центр военно-стратегических исследований" и Центральный совет РОО "Ветераны Вооруженных сил". В симпозиуме приняли участие руководство Министерства обороны, Архива Президента РК, Центра военно-стратегических исследований, Национального университета обороны, военнослужащие и ветераны Вооруженных сил, кадеты Военного колледжа г. Астаны, воспитанники детско-юношеского военно-патриотического движения "Жас сарбаз".



Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков проинформировал присутствующих о мероприятиях, которые проводятся в стране в рамках юбилея Сагадата Нурмагамбетова.





Фото: МО РК





В городе Алматы на базе Военного института Сухопутных войск снят телесериал "Әскери ант". 25 мая в его честь в городе Акколь Акмолинской области состоится торжественная церемония открытия памятника и сквера имени Сагадата Нурмагамбетова. С 16 по 23 июня текущего года на базе учебного центра "Али" Военного института Сухопутных войск г. Алматы пройдет X Международный военно-патриотический сбор молодежи "Айбын", посвященный народному герою.

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков отметил уникальное место выпускника 1-го Туркестанского пулеметного военного училища Сагадата Нурмагамбетова в истории Великой Отечественной войны.

"Службе в армии он посвятил более 50 лет, начав ее в годы войны командиром пулеметного взвода. Прошел Великую Отечественную войну от Кубани до Берлина. Закончил командиром стрелкового батальона. А это значит, как сказал его друг и соратник, боевой офицер, участник войны Леонид Гирш, Сагадат Нурмагамбетов всегда, всю войну был на передовой, на линии огня". Генерал-полковник Руслан Жаксылыков





Фото: МО РК





Руководитель оборонного ведомства подчеркнул, что с точки зрения национальной гордости и самосознания имя и героизм генерала армии Сагадата Кожахметовича Нурмагамбетова вписаны золотыми буквами в историю независимого Казахстана и являются духовным наследием для многих поколений.

Теплыми воспоминаниями о своем соратнике поделился председатель Центрального совета РОО "Ветераны Вооруженных сил" Халық қаһарманы генерал армии Мухтар Алтынбаев.



Президент АО "Центр военно-стратегических исследований" генерал-майор Асхат Рыспаев презентовал научно-исследовательскую работу к юбилею генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.





Фото: МО РК

Директор Архива президента Республики Казахстан Алия Мустафина в своем выступлении рассказала о работе по сбору материалов и документов, касающихся жизни и деятельности генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. Часть из них участники симпозиума смогли увидеть на выставке, организованной Архивом президента РК.



Со словами благодарности в адрес Министерства обороны и участников симпозиума по видеосвязи обратилась дочь народного героя – Айсулу Сагадатовна Нурмагамбетова.



Завершилось мероприятие вручением ряду ветеранов Вооруженных сил памятного знака "100 лет Нурмагамбетову С.К." и праздничным концертом творческого коллектива Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК.





Фото: МО РК



