К мемориальной доске Сагадата Нурмагамбетова в Алматы возложили цветы
У дома, где проживал Сагадат Кожахметович Нурмагамбетов, собрались военнослужащие Алматинского гарнизона, Десантно-штурмовых войск, курсанты военного вуза, ветераны Вооруженных сил РК, представители акимата, местных органов военного управления, военно-учебных заведений, генералы, участники Афганской войны и боевых действий на территории других государств и те, кто служил и работал с генералом армии, а также его дочь и внуки, чтобы почтить память героя.
Фото: Кристина Новикова
Фото: Кристина Новикова
Фото: Кристина Новикова
Фото: Кристина Новикова
Фото: Кристина Новикова
Также в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев прошло празднование Дня защитника Отечества с участием военнослужащих Алматинского гарнизона. Под звуки военного оркестра перед ветеранами, алматинцами и гостями города парадным строем прошли военнослужащие, курсанты военных вузов. Также состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню.
Фото: Кристина Новикова
Праздничные мероприятия, посвященные всем, кто служил, служит или только собирается служить в армии, в Алматы начались еще накануне, в воинских частях, на различных городских площадках прошли торжества и концерты.
Также сегодня, 7 мая, в Алматы возложили цветы к памятнику Неизвестного солдата.