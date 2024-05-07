Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

К мемориальной доске Сагадата Нурмагамбетова в Алматы возложили цветы

мемориальная доска Сагадата Нурмагамбетова , фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 14:57 Фото: Кристина Новикова
Торжественное возложение цветов к мемориальной доске Сагадата Нурмагамбетова началось ранним утром во вторник, 7 мая 2024 года. Военнослужащие Алматинского гарнизона почтили память Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы, первого министра обороны независимого Казахстана, сообщает Zakon.kz.

У дома, где проживал Сагадат Кожахметович Нурмагамбетов, собрались военнослужащие Алматинского гарнизона, Десантно-штурмовых войск, курсанты военного вуза, ветераны Вооруженных сил РК, представители акимата, местных органов военного управления, военно-учебных заведений, генералы, участники Афганской войны и боевых действий на территории других государств и те, кто служил и работал с генералом армии, а также его дочь и внуки, чтобы почтить память героя.

военные, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 14:57

Фото: Кристина Новикова

возложение цветов, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 14:57

Фото: Кристина Новикова

возложение цветов, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 14:57

Фото: Кристина Новикова

военные, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 14:57

Фото: Кристина Новикова

цветы, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 14:57

Фото: Кристина Новикова

Также в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев прошло празднование Дня защитника Отечества с участием военнослужащих Алматинского гарнизона. Под звуки военного оркестра перед ветеранами, алматинцами и гостями города парадным строем прошли военнослужащие, курсанты военных вузов. Также состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню.

солдаты, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 14:57

Фото: Кристина Новикова

Праздничные мероприятия, посвященные всем, кто служил, служит или только собирается служить в армии, в Алматы начались еще накануне, в воинских частях, на различных городских площадках прошли торжества и концерты.


Также сегодня, 7 мая, в Алматы возложили цветы к памятнику Неизвестного солдата.

Читайте также

уборка
"Иртыш – река дружбы": в области Абай проходит неделя "Мөлдір бұлақ"
экоакция
"Таза Қазақстан": ручей Акбулак в Астане ждет "генеральная" чистка
Американец приехал в Кызылординскую область, чтобы найти сведения об отце
Айсулу Омарова
МО РК Алматы 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Алматы, землетрясение, ВКО
Землетрясение произошло в Алматинской области
Заморозки до -3°С, ливень и град ожидаются в большинстве областей Казахстана 7 мая
Заморозки до -3°С, ливень и град ожидаются в большинстве областей Казахстана 7 мая
В детском саду Акмолинской области во время тихого часа ребенок умер
В детском саду Акмолинской области во время тихого часа умер ребенок
Землетрясения в Казахстане, МЧС выступило с призывом
Землетрясения в Казахстане: МЧС выступило с призывом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: