К мемориальной доске Сагадата Нурмагамбетова в Алматы возложили цветы

Торжественное возложение цветов к мемориальной доске Сагадата Нурмагамбетова началось ранним утром во вторник, 7 мая 2024 года. Военнослужащие Алматинского гарнизона почтили память Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы, первого министра обороны независимого Казахстана, сообщает Zakon.kz.

У дома, где проживал Сагадат Кожахметович Нурмагамбетов, собрались военнослужащие Алматинского гарнизона, Десантно-штурмовых войск, курсанты военного вуза, ветераны Вооруженных сил РК, представители акимата, местных органов военного управления, военно-учебных заведений, генералы, участники Афганской войны и боевых действий на территории других государств и те, кто служил и работал с генералом армии, а также его дочь и внуки, чтобы почтить память героя.

Фото: Кристина Новикова

Фото: Кристина Новикова

Фото: Кристина Новикова

Фото: Кристина Новикова

Фото: Кристина Новикова

Также в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев прошло празднование Дня защитника Отечества с участием военнослужащих Алматинского гарнизона. Под звуки военного оркестра перед ветеранами, алматинцами и гостями города парадным строем прошли военнослужащие, курсанты военных вузов. Также состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню.

Фото: Кристина Новикова

Праздничные мероприятия, посвященные всем, кто служил, служит или только собирается служить в армии, в Алматы начались еще накануне, в воинских частях, на различных городских площадках прошли торжества и концерты.





Также сегодня, 7 мая, в Алматы возложили цветы к памятнику Неизвестного солдата.