В Алматы прошло памятное мероприятие в честь 100-летия Сагадата Нурмагамбетова

Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения Сагадата Нурмагамбетова – выдающегося военачальника, Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы, первого министра обороны независимого Казахстана и генерала армии, сообщает Zakon.kz.

В Алматы состоялась торжественная церемония возложения цветов к мемориальной доске у дома, где жил генерал.

В церемонии приняли участие военнослужащие Алматинского гарнизона, Десантно-штурмовых войск, курсанты военных вузов, ветераны Вооруженных сил Казахстана, представители акимата, местных органов военного управления, военно-учебных заведений, воины-интернационалисты. Все пришли, чтобы почтить память героя и возложить цветы к мемориальной доске.

Фото: Аида Бектурова

Мероприятие началось с минуты молчания в честь памяти Сагадата Нурмагамбетова. С речью выступил генерал-майор в отставке Павел Новиков, отметивший выдающийся вклад генерала в развитие Вооруженных сил страны:

Фото: Аида Бектурова

"Сагадат Кожахметович был человеком, который всецело посвятил себя служению Родине. Он всегда был примером для других, заложил фундамент современных Вооруженных сил Казахстана, возглавляя армию в трудное для страны время. Его высокий авторитет помог укрепить воинскую дисциплину и сохранить военный потенциал", – сказал он.

Фото: Аида Бектурова

Фото: Аида Бектурова

Сослуживцы и воспитанники первого министра обороны Казахстана вспоминали его жизненный путь, отмечая его вклад в формирование офицерского корпуса Вооруженных сил Казахстана. Образцовое служение Сагадата Кожахметовича своему народу, его героизм и мужество, неоценимый вклад в развитие Вооруженных сил продолжают вдохновлять казахстанскую молодежь и служить примером патриотизма.

Фото: Аида Бектурова

В этот день память народного героя также почтили в Военном институте Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова. В учебном заведении прошла памятная церемония, на которой командование, профессорско-преподавательский состав и курсанты возложили цветы к памятнику великого генерала.

Сагадат Кожахметович Нурмагамбетов навсегда останется в истории Казахстана как выдающийся военный лидер, который внес неоценимый вклад в становление и развитие независимого Казахстана. Его память будет жить в сердцах всех казахстанцев, вдохновляя на подвиги и преданность Родине.

25 мая в Акколе, Акмолинская область, открыли памятник и сквер в честь 100-летия Сагадата Нурмагамбетова.

