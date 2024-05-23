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Законодательство РК

Видео о закупе курток для таможенников прокомментировали в КГД РК

КГД, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 19:26 Фото: gov.kz
Пресс-служба КГД Минфина РК высказалась касательно видео о закупе демисезонных и зимних курток таможенников, распространяемого в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве заявили, что изображенная на видео одежда не закупалась и не соответствует утвержденным в Казахстане официальным образцам. Как уточняется, в 2023-2024 годах демисезонные куртки Комитетом государственных доходов не закупались.

"Закуп демисезонных курток производился комитетом в 2022 году у двух казахстанских компаний,  стоимость составляла 16 570 тенге (мужские) и 19 600 тенге (женские). Зимние куртки комитетом закупались в декабре 2023 года (521 куртка по цене 59 024 тенге)", – заявили в ведомстве.

Отмечается, что госзакупки проводились открытом способом, договор был заключен с поставщиком, предоставившим подтверждающие документы о происхождении товара в Республике Казахстан (сертификаты происхождения товара СТ КЗ) и сертификат соответствия, выданный уполномоченным органом.

Ранее сообщалось, что в Министерстве труда и социальной защиты населения назвали фейком информацию о введении компенсации за НДС.

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