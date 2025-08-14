#АЭС в Казахстане
Статьи

Казахстанские налоговики и таможенники отмечают День образования КГД

Праздники , фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 11:06 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 14 августа, налоговиков и таможенников поздравляют с Днем образования Комитета государственных доходов, сообщает Zakon.kz.

В этот самый день 11 лет назад в соответствии с Постановлением правительства был создан Комитет государственных доходов Министерства финансов. Новообразованный комитет объединил и вобрал в себя функции органов налоговой и таможенной службы, а также службы экономических расследований от органов финансовой полиции.

С самого начала функционирования перед комитетом ставилась серьезная задача. Он должен был обеспечить не только увеличение объема налоговых и таможенных поступлений в бюджет, но и возможность выхода страны из теневой экономики, укрепив тем самым ее экономическую безопасность.

К примеру, в конце февраля текущего года стало известно, что орган провел проверку более двух тысяч резидентов Казахстана на основе информации, полученной от налоговых органов иностранных государств. В результате 1 602 казахстанца уплатили ИПН на сумму 5,4 млрд тенге. Вместе с тем сообщалось: Казахстан продолжает расширять географию сотрудничества в рамках CRS. Если в 2021 году обмен данными осуществлялся с 51 юрисдикцией, то в 2024 году их число достигло 89, в том числе 26 офшорных стран.

"Благодаря вкладу каждого работника органов государственных доходов пополняется бюджет страны, государство может реализовать социальные программы, строятся дороги, развивается инфраструктура, возводятся школы, больницы, детские сады, гражданам оказывается гарантированная бесплатная медицинская помощь и обеспечивается экономическая безопасность страны", – отмечается в поздравительном сообщении Комитета государственных доходов.

Между тем для сотрудников таможни утвердили новую форму. Также обновлен Перечень работников органов государственных доходов, имеющих право ношения форменной одежды.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
