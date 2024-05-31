"Реал" – "Боруссия": смотреть онлайн, прямая трансляция финала Лиги чемпионов

Первый день лета дарит нам кульминацию Лиги чемпионов! "Боруссия" и "Реал" прошли путь в девять месяцев и теперь сразятся за титул лучшего клуба Старого Света.

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Прямая трансляция "Боруссия" Дортмунд – "Реал" Мадрид 1 июня в Казахстане

Прямую трансляцию матча, который стартует в ночь с субботы на воскресенье в 0:00, проведет канал Qazsport.

Следить за ходом игры можно будет на сайте и в приложении FONBET. Там доступны бесплатные трансляции ведущих лиг Европы и мира. К тому же букмекер с лучшей VIP-программой в Казахстане дарит всем новым клиентам бонус до 200 000 тенге на первое пополнение счета при регистрации по этой ссылке.

"Боруссия" (Дортмунд)

В полуфинале дортмундцы засушили ПСЖ (1:0, 1:0), а во всех турнирах выиграли 4 из 5 прошлых матчей и не пропустили в трех последних таймах с учетом игры Бундеслиги с "Майнцем" (0:3) и "Дармштадтом" (4:0). "Боруссия" финишировала на 5-м месте в чемпионате Германии и гарантировала себе участие в следующей Лиге чемпионов, а в случае успеха в финале подарит Германии еще одну путевку в главный еврокубок. На итоговую победу немецкого клуба в FONBET можно поставить за 3.50, а на выигрыш в основное время – за 5.50.

"Реал" (Мадрид)

Королевский клуб выиграл "золото" в Ла Лиге и едет на "Уэмбли", чтобы завоевать 15-й Кубок чемпионов и выиграть девятый финал подряд, последний – два года назад. Перед нынешним финалом команда Карло Анчелотти не проигрывает уже больше четырех месяцев. "Реал" выбил из плей-офф "Лейпциг" (1:0, 1:1), "Манчестер Сити" (3:3, 1:1, по пенальти 4:3) и "Баварию" (2:2, 2:1), а еще не пропустил в 3 из 4 предыдущих игр. В FONBET победа "сливочных" в основное время идет за 1.65, а за 2.15 можно поставить на то, что фаворит выиграет в 1 или 2 мяча – такая ставка сыграла в 6 последних финалах ЛЧ.

Правда, в финале может случиться всякое, но FONBET в любом случае застрахует вашу ставку и даст бонус до 200 000 тенге на первое пополнение счета, если зарегистрируетесь здесь.

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