"Реал" и "Боруссия" объявили стартовые составы на финал Лиги чемпионов
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За несколько часов до решающего матча самого престижного клубного турнира Европы, обе команды назвали футболистов, которые первыми выйдут на поле "Уэмбли".
У королевского клуба с первых минут встречи выйдут: Давид Куртуа, Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди, Вальверде, Камавинга, Кроос, Беллингем, Родриго и Винисиус.
Честь "Боруссии" в финале первыми начнут защищать: Кобель Грегор, Юлиан Рюэрсон, Матс Хуммельс, Нико Шлоттербек, Ян Матсен, Эмре Джан, Марсель Забитцер, Карим Адейеми, Юлиан Брандт, Джедон Санчо и Никлас Фюллькруг.
Между тем, Лондон оккупировали фанаты "Боруссии", на финальный матч их прибыло более 100 000. Каждому клубу было выделено по 25 000 билетов, а остальные 40 000 были переданы УЕФА.
Для обеспечения безопасности в столице Англии задействовано более двух тысяч полицейских.
Финал Лиги чемпионов УЕФА между "Реалом" и "Боруссией" начнется в ночь на 2 июня в 00:00 по казахстанскому времени.
"Сливочные" в своей истории 14 раз брали Лигу чемпионов, что является рекордом. В свою очередь немецкая дружина всего лишь один раз добивалась данного трофея (1997 год).