Тараз и Алматы разыграли "золото" чемпионата Казахстана по водному поло

Фото: olympic.kz

В Таразе завершился чемпионат Казахстана по водному поло среди женщин. В национальном первенстве приняли участие сильнейшие команды из разных регионов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В финальной игре сошлись сборные Тараза и Алматы. По итогам решающего матча ватерполистки из Тараза стали победительницами чемпионата Казахстана. Алматинская команда заняла второе место. Астана замкнула тройку призеров. Ранее сообщалось, что казахстанец стал серебряным призером этапа Кубка Азии по триатлону.

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