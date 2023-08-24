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Бесплатную консультацию врачей Медцентра УДП РК могут получить жители Костанайской области

Бесплатную консультацию врачей Медцентра УДП РК могут получить жители Костанайской области Фото: УОР Костанайской области
Жители Костанайской области могут бесплатно воспользоваться консультациями Медицинского центра Управления делами президента РК.

Это стало возможным благодаря заключенному меморандуму между акимом Костанайской области Кумаром Аксакаловым и руководителем Медцентра УДП РК Алексеем Цоем.

Это соглашение предоставляет жителям региона возможность получать бесплатные консультации врачей, услуги санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации, а также при необходимости – лечение для тяжелобольных пациентов.

Бесплатную консультацию врачей Медцентра УДП РК могут получить жители Костанайской области

Фото: УОР Костанайской области

Кроме того, соглашение предполагает обмен опытом в области обучения медицинского персонала региона современным методам диагностики, лечения и реабилитации, а также внедрения новых медицинских технологий.

Глава региона Кумар Аксакалов отметил, что в медцентре используют новейшие технологии при лечении и диагностике заболеваний. Он выразил уверенность, что такие же высококачественные медицинские услуги будут доступны и в Костанайской области.

"Специалисты Медицинского центра внесли огромный вклад в развитие медицины региона, поделившись своими знаниями и опытом", – подчеркнул он.

В свою очередь Алексей Цой отметил, что подобные выезды помогают повысить уровень квалификации специалистов областных центров для того, чтобы каждый гражданин Казахстана мог получить доступную и качественную медицинскую помощь.

Специалисты Медицинского центра УДП РК оказали практическую и консультативно-методическую помощь населению Костанайской области в течение нескольких дней.

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