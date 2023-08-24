Бесплатную консультацию врачей Медцентра УДП РК могут получить жители Костанайской области

Жители Костанайской области могут бесплатно воспользоваться консультациями Медицинского центра Управления делами президента РК.

Это стало возможным благодаря заключенному меморандуму между акимом Костанайской области Кумаром Аксакаловым и руководителем Медцентра УДП РК Алексеем Цоем.

Это соглашение предоставляет жителям региона возможность получать бесплатные консультации врачей, услуги санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации, а также при необходимости – лечение для тяжелобольных пациентов.

Фото: УОР Костанайской области

Кроме того, соглашение предполагает обмен опытом в области обучения медицинского персонала региона современным методам диагностики, лечения и реабилитации, а также внедрения новых медицинских технологий.

Глава региона Кумар Аксакалов отметил, что в медцентре используют новейшие технологии при лечении и диагностике заболеваний. Он выразил уверенность, что такие же высококачественные медицинские услуги будут доступны и в Костанайской области.

"Специалисты Медицинского центра внесли огромный вклад в развитие медицины региона, поделившись своими знаниями и опытом", – подчеркнул он.

В свою очередь Алексей Цой отметил, что подобные выезды помогают повысить уровень квалификации специалистов областных центров для того, чтобы каждый гражданин Казахстана мог получить доступную и качественную медицинскую помощь.