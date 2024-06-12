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Конкурс "Казахстан глазами зарубежных СМИ" объявляется открытым

Объявляется открытым, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 12:44 Фото: МИД РК
Министерство иностранных дел Республики Казахстан в партнерстве с Клубом главных редакторов Казахстана объявляет о начале приема заявок на 9-й конкурс "Казахстан глазами зарубежных СМИ" для иностранных журналистов, пишущих/снимающих различные материалы о Казахстане.

С 2014 года конкурс отбирает текстовые и видеоматериалы иностранных авторов, которые наиболее креативно, достоверно и объективно освещают различные аспекты казахстанской действительности. В наше время социальные сети играют все более значимую роль в предоставлении качественного контента, и мы с радостью призываем блогеров и активных пользователей социальных платформ поделиться своими уникальными взглядами на Казахстан.

К участию в конкурсе принимаются заявки с информационными (аналитическими, культурно-развлекательными, документальными и др.) материалами о Казахстане, которые были размещены в зарубежных СМИ или в социальных сетях в период с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года.

Победители будут поощрены поездкой в Казахстан с посещением городов Астана, Алматы и области Мангистау, где их будет ждать насыщенная культурная программа.

Помимо основных тематик, в этом году будут представлены новые номинации от "KazAID" и Ассоциации национальных видов спорта, в рамках которых будут определены два победителя.

По итогам конкурса будут определены пять победителей из пяти географических направлений:

  • Северной и Южной Америки;
  • Европы;
  • СНГ;
  • Ближнего Востока и Африки;
  • Азиатско-Тихоокеанского региона;
  • и четыре лауреата в номинациях по темам туризма, СВМДА, "KazAID" и национальных видов спорта.

Кроме того, по устоявшейся традиции специально для лауреатов конкурса будут организованы встречи с представителями государственного сектора, экспертами и журналистами, деятелями науки и культуры Казахстана.

Победителей конкурса определит жюри.

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