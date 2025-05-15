В Казахстане стартовал национальный конкурс "Мерейлі отбасы"

Министерство культуры и информации Казахстана объявляет о начале приема заявок на участие в ежегодном национальном конкурсе "Мерейлі отбасы", сообщает Zakon.kz.

Конкурс направлен на возрождение нравственных ценностей и культивирование позитивного образа семьи и брака (супружества), повышение статуса семьи.

Так, как отмечено на сайте ведомства за 15 мая 2025 года, участие в нем могут принять семьи, имеющие достижения в труде и спорте, творческой и интеллектуальной сферах, науке и искусстве, а также занимающиеся общественно-полезной деятельностью.

Заявка для участия в конкурсе подается в районную (городскую) комиссию с 15 мая по 15 июня 2025 года.

Конкурс проводится в два этапа:

районный (городской) этап (с 15 июня по 30 июня).

областной (города республиканского значения, столица) этап (с 30 июня по 15 июля).

Звание лауреатов национального конкурса "Мерейлі отбасы" будет присвоено 20 лучшим семьям из всех регионов Казахстана. Торжественная церемония награждения состоится в Астане.

Стоит отметить, что за все годы в конкурсе приняли участие более 20 000 семей из всех регионов Казахстана. Желающие принять участие в этом году могут направить свои заявки в региональные комиссии.

Подробная информация: +7 (7172) 74-13-47, 74-01-62.

Ранее министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева поздравила казахстанцев с Международным днем семьи. Со слов министра, этот теплый праздник уже более 30 лет напоминает всем о самой важной ценности – семье. Сегодня в Казахстане живут 6,2 млн семей. Для государства поддержка семьи – не просто приоритет, а основа устойчивого развития.