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Проблемы дефицита воды, безработицы и развития туризма обсудили в Мангистауской области

встреча, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 22:33 Фото: прокуратура Мангистауской области
14 июня под председательством прокурора Мангистауской области Айдоса Майлыбаева прошло внеочередное заседание Координационного совета, где рассмотрены проблемные вопросы социально-экономического развития и обеспечения стабильности в регионе, сообщает Zakon.kz.

В работе Координационного совета приняли участие аким области, руководители правоохранительных и других государственных органов, нефтегазовых компаний, а также другие заинтересованные лица.

На заседании рассмотрены результаты анализа состояния законности в наиболее актуальных сферах региона, таких как трудовые отношения, безработица, нефтегазовая отрасль, дефицит воды и электроэнергии, долевое строительство, развитие туризма и многое другое.

"Для разрешения удручающей ситуации в области мною поручено разработать концепцию с конкретными решениями. Создана рабочая группа, которая провела детальный анализ каждой проблемы", – отметил прокурор области.

Анализ показал, что существует комплекс негативных факторов, влияющих на рост недовольства населения в регионе.

В этой связи, уполномоченным органам рекомендовано разработать совместные комплексные программы, а также принять меры, направленные на создание новых рабочих мест, активное развитие тепличного и рыбного хозяйства, поддержку инвесторов в реализации их проектов, развитие туристической инфраструктуры и другое.

Кроме того, особо отмечена необходимость в уделении повышенного внимания вопросам идеологического воспитания молодежи в школах и университетах.

Подводя итоги заседания, Айдос Майлыбаев указал на важность совместной работы по разрешению социально-экономических проблем, а также отметил, что с учетом своего географического расположения регион имеет все возможности для успешной реализации задач, поставленных главой государства.

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