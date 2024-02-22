Меры по защите трудовых прав граждан обсудили в Мангистауской области

22 февраля под председательством прокурора Мангистауской области Руфата Куттукова состоялось заседание Координационного совета по вопросам соблюдения законов в сфере занятости населения и эффективности принимаемых мер по предупреждению трудовых конфликтов, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие заместитель акима области, руководители местных исполнительных органов (МИО), правоохранительных органов и ряда нефтесервисных предприятий, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа региона.

"В целях разрешения трудовых конфликтов прокуратурой области совместно с местными исполнительными и уполномоченными органами принимается ряд мер. Заключен меморандум между прокуратурой, МИО, АО "КазМунайГаз" и профсоюзным центром, налажено взаимодействие со всеми профсоюзами области. Проведены встречи с 35 тыс. работниками в 55 трудовых коллективах. За последние два года защищены более 5 тыс. трудовых прав граждан, в пользу работников взыскано 197 млн тенге", – подвели итоги на совете.

Отмечено, что совместными усилиями удалось снизить динамику забастовок.

"На сегодня отдельного внимания требует пассивность работодателей и профсоюзных организаций в решении трудовых споров и конфликтов, а также слабая организация разъяснительной работы по тем или иным вопросам, волнующим рабочих", – отмечают в прокуратуре.

Прокурор области Руфат Куттуков выделил особую важность обеспечения прозрачности в кадровой политике, справедливого приема на работу с учетом очередности и соответствующей квалификации.

Наряду с этим он отметил приоритетность верховенства закона и неотвратимость наказания за несоблюдение трудового законодательства всеми сторонами.

"Иными словами, вольная интерпретация прав и обязанностей недопустима, законность должна соблюдаться как работодателями, так и работниками, без исключения. Каждый нарушитель понесет суровое наказание, этот вопрос нами будет строго контролироваться" , – отметил Руфат Куттуков.

Далее он также указал на то, что работодатели крупных нефтесервисных организаций ориентированы на усиление коммуникации с работниками и строго предупреждены о правовой ответственности в случае нарушения трудовых прав, а также сокрытия вакантных мест.

По итогам обсуждений участники совета выработали ряд действенных мер, уполномоченным органам дали соответствующие поручения, в том числе об усилении межведомственного взаимодействия и актуализации комплекса мер по снижению уровня безработицы.