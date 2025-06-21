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Общество

В Алматы состоялся выпуск молодых офицеров военного вуза Минобороны

Алматы, офицеры, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2025 14:10 Фото: пресс служба Алматинского гарнизона
В парке 28 гвардейцев-панфиловцев состоялась 24-я торжественная церемония выпуска курсантов Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи, сообщает Zakon.kz.

Более 170 курсантов получили первое офицерское звание – лейтенант. Четверо из них удостоены дипломов с отличием, а еще один выпускник – представитель Кыргызской Республики, прошедший обучение в рамках подготовки военных кадров Организации Договора о коллективной безопасности.

Фото: пресс служба Алматинского гарнизона

В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны, Главного управления Сил воздушной обороны, военных и гражданских вузов, ветераны Вооруженных Сил, а также родные и близкие выпускников.

Фото: пресс служба Алматинского гарнизона

С поздравлениями и напутственными словами перед молодыми офицерами выступил заместитель министра обороны – главнокомандующий Силами воздушной обороны ВС РК генерал-майор Кайрат Садыков. Он поблагодарил руководство и преподавательский состав военного вуза за подготовку высококлассных профессионалов, которые уже в ближайшие дни приступят к службе в войсках.

"Завершив обучение, вы получили все возможности для успешной службы и профессионального роста. Самое главное – в стенах института вы овладели современными знаниями и прошли отличную военную подготовку", – отметил он.

Фото: пресс служба Алматинского гарнизона

В 2025 году институт выпустил два курса одновременно – четвертый и пятый, поскольку учебное заведение перешло на четырехлетнюю систему обучения.

"Этот выпуск для нас, курсантов пятого курса, стал историческим: мы – последний выпуск по пятилетней программе. К тому же, как отличник учебы, я получил лейтенантские погоны из рук президента – Верховного Главнокомандующего. Теперь знания и навыки, приобретенные в институте, будут служить делу защиты Родины", – поделился своими эмоциями выпускник пятого курса Даниал Даркулов.

Особую трогательность торжественной церемонии придал неожиданный и волнительный момент: сразу после офицерского вальса один из выпускников, под аплодисменты собравшихся, сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Прямо на глазах у присутствующих зародилась новая семья – символ начала не только офицерского пути, но и новой личной главы в жизни молодого лейтенанта.

Фото: пресс служба Алматинского гарнизона

По традиции мероприятие завершилось церемонией прощания с Боевым Знаменем института. Под звуки военного оркестра молодые лейтенанты прошли торжественным маршем, после чего со словами: "И раз, и все!" подбросили в воздух монеты.

Фото: пресс служба Алматинского гарнизона

За время своего существования Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи подготовил более 4000 офицеров. Все они с честью выполняют воинский долг и достойно несут службу в рядах Вооруженных сил, других войсках и воинских формированиях.

Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи – единственный вуз в Центральной Азии, который готовит офицеров по радиотехническим специальностям. Институт осуществляет подготовку квалифицированных военных специалистов по таким направлениям, как радиоэлектроника, радиотехника и инжиниринг, автоматизация и инфокоммуникационные технологии, системы информационной безопасности, военная журналистика, военное дирижирование, военное строительство.

Выпускники института востребованы во всех воинских структурах. Они обладают глубокими техническими знаниями и готовы эффективно действовать в условиях цифровизации и применения современных военных технологий.

Стоит отметить, что с этого года в институте открыты еще две новые специальности – "Криптология в военном деле" и "Международные военные отношения и переводческое дело". Их ключевым преимуществом является возможность получения двух дипломов – военного и гражданского вуза – с присвоением академической степени бакалавра.

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Андрей Дюсупов
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