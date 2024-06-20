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ЮНИСЕФ стал официальным партнером пятых Всемирных игр кочевников

ЮНИСЕФ, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 18:13 Фото: ЮНИСЕФ
20 июня был подписан меморандум о взаимопонимании между Дирекцией по подготовке и проведению пятых Всемирных игр кочевников и ЮНИСЕФ Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Этот документ ознаменовал начало важного сотрудничества, направленного на продвижение инклюзивности и защиты прав детей в рамках одного из самых значимых спортивных событий этого года. ЮНИСЕФ Казахстан стал официальным некоммерческим партнером пятых Всемирных игр кочевников.

ЮНИСЕФ, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 18:13

Фото: ЮНИСЕФ

На церемонии присутствовал руководитель дирекции по подготовке и проведению пятых Всемирных игр кочевников Наиль Нуров, а также представитель ЮНИСЕФ в Казахстане д-р Рашед Мустафа Сарвар. В своей речи Наиль Нуров подчеркнул, что сотрудничество с ЮНИСЕФ поможет сделать эти игры не только зрелищными, но и безопасными, а также доступными для детей, обеспечивая их права и участие в значимых мероприятиях.

"Традиционные национальные игры обладают огромным образовательным потенциалом, у них есть все для успешного развития ребенка. Они помогают расширять представления детей о родной культуре и передавать социальный опыт народа из поколения в поколение. Мы очень рады видеть ЮНИСЕФ, международный Детский фонд ООН, в качестве наших партнеров. Это придает пятым играм особый статус и ставит в приоритет семейные ценности нашего народа", – отметил руководитель дирекции Наиль Нуров.

Также руководитель дирекции рассказал о льготах для детей дошкольного и школьного возраста. Так, вход для детей до шести лет бесплатный. А дети с шести до 18 лет могут посетить Игры кочевников с 50% скидкой. Например, стоимость билета на соревнования по Теңге ілу и Құсбегілік составляет 500 тенге. В этом случае, для школьников билет будет стоить 250 тенге.

ЮНИСЕФ, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 18:13

Фото: ЮНИСЕФ

Спорт и физическая активность имеют важное значение в жизни каждого ребенка. Они способствуют развитию лидерских навыков, социализации, улучшению здоровья и благополучия детей. Медали и победы обеспечивают признание, но простое участие в спортивных соревнованиях важнее для сохранения ментального здоровья детей и подростков.

ЮНИСЕФ рад поддержать Всемирные игры кочевников, способствуя созданию инклюзивной и благоприятной среды для всех детей.

"Право на игру закреплено в Конвенции о правах ребенка. В этом году Казахстан отмечает 30-летний юбилей с момента ратификации Конвенции и мы очень рады, что Всемирные игры кочевников, крупнейшее международное спортивное событие, поставило это право в приоритет. Наше партнерство позволит обратиться ко всем взрослым и призвать их играть и больше уделять внимание своим детям", – отметил д-р Рашед Мустафа Сарвар.
ЮНИСЕФ, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 18:13

Фото: ЮНИСЕФ

Меморандум включает в себя широкий спектр инициатив, направленных на повышение осведомленности о правах детей, обеспечение инклюзивности и предоставление технической поддержки в организации игр. В частности, ЮНИСЕФ будет активно участвовать в обучении волонтеров, а также проводить образовательные мероприятия и интерактивные мастер-классы для детей и их родителей на территории Этно-аула. В рамках научной программы ЮНИСЕФ поделится международными стандартами и выводами национальных исследований по вопросам здорового и сбалансированного питания детей.

Всемирные игры кочевников пройдут с 8 по 13 сентября 2024 года в Астане и соберут около 2500 участников из 89 стран по 21 соревновательным видам спорта. Это грандиозное событие станет не только культурным и спортивным праздником, но и площадкой для продвижения ключевых посланий о правах и инклюзии детей.

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